Här begravs Busra, 19, efter klubbattacken

39 personer omkom när en terrorist stormade in på nattklubben Reina, beväpnad med en kalajsnikov. Foto: Ap / AP TT NYHETSBYRÅN

19-åriga Busra Kösa fick bara en dryg timme in på det nya året. Sedan sköts hon av terroristen på nattklubben Reina i Istanbul.

IS tar på sig attacken mot nattklubb i Turkiet - 08:59

Busras mamma Hülye verkar inte vilja slita sig från sin bön framför hålet i marken på den snömoddiga begravningsplatsen, tre kvarts bilresa från centrala Istanbul. Familjens kvinnor står samlade tätt intill henne. Däribland Çayla en av Busras två systrar. Hon fick sina sista kramar från systern Busra ett par timmar innan midnatt.

– Hon var så otroligt kramig och uppspelt av sig att Çayla till slut fick stöta bort henne för att inte drunkna i kramarna, berättar svågern Umut Danis. Hans fru är nu i chock, säger han.

39 personer omkom när en terrorist stormade in på nattklubben Reina, beväpnad med en kalajsnikov. Efter att ha skjutit rakt in i folksamlingen använde han delar av sju långa minuter till att avrätta skadade en och en med skott från nära håll, enligt uppgifter i turkiska medier. Flera gäster, även skadade spelade döda under den pågående massakern. 180 kulor avlossades. Busra Kösa var en av de kroppar som aldrig reste sig igen. Hennes kamrater överlevde däremot kvällen.

Det är inte första gången som familjen samlas på den sluttande gravplatsen. Busras broder ligger ett par hundra meter bort. Han mördades av sin blivande svåger och begravdes på dagen då familjen skulle fira hans bröllop.

Umut Danis. Foto: Magnus Falkehed

"Hon var ju bara 19 år"

Till tragiken kring hedersmord, läggs nu smärtan från jihadisternas terror över familjen Kösa. Allt för tidigt och allt för snabbt.

– Busra var som ett flickebarn och så var hon ju bara nitton år! Varför skulle hon dö, säger Umut Danis samtidigt som familjen börjar gå uppför den hala sluttningen. Hennes vänner håller hårt om varandra när de går upp. 19-åringen beskrivs som en flicka som distansstuderade och arbetade som ekonomiassistent, men mest av allt tyckte hon om att dansa och roa sig.

Hela familjen hamnade i en storm som ingen kan övergår deras egen tragedi. Till ceremonin i den mer centrala moskén i hennes hemkvarter Gaziosmanpasa Merket kommer distriktets borgmästare och en biträdande minister.

Hasan Cahsin Usta, distriktets borgmästare.

– Jag är fylld av sorg. Men samtidigt så är jag säker på att vår regering ska lyckas besegra terroristerna, säger borgmästaren Hasan Cahsin Usta framför moskén. Men det finns ett ord som knappt nämns när det officiella Turkiet nu talar om offren i nattklubben Reina: martyrer.

Ordet martyr användes flitigt efter terrorattacken mot en fotbollsarena för några veckor sedan. De dansande och livsnjutande människorna på nattklubben kallas däremot sällan för martyrer. Allra minst av terrorsekten IS som tagit på sig dådet. De talar istället om succén över att ha lyckats ställa till med ett blodbad på ett ställe som beskrivs som en festlokal för otrogna. De lägger också skulden på Turkiets bombningar i Syrien, där terrorsekten nu är hårt ansatt.

Hätsk kampanj i Turkiet

Både jul och nyår föregicks i Turkiets av en hätsk kampanj kring det rättrogna i att fira just sådana högtider. Den nidingskampanjen har enligt många bittra Istanbulbor spätt på ett klimat där dansande unga flickor som den 19-åriga flickan Busra Kösa skulle vara lite mindre värda som terroroffer.

Det hindrar inte att Turkiets prestige och säkerhet nu står på spel. Regeringen diskuterar redan att förlänga undantagstillståndet från sommarens misslyckade statskupp genom hela 2017 och 2018. Regeringen drar åt tumskruvarna ytterligare ett par varv i president Erdogans auktoritära styre av Turkiet.

Samtidigt fortsätter jakten på nattklubbsmördaren. Under måndagen arresterades åtta personer, misstänkta för kopplingar till attentatet. Ingen av dem ska vara den attentatsman som fastnade på övervakningskamerorna i nattklubben Reina. Terroristen tros ha tagit av sig sin rock, slängt sitt vapen och utnyttjat kaoset för att fly bland hundratals panikslagna klubbgäster. Enligt BBC som citerar turkiska medier, ska terroristen misstänkas vara från Uzbekistan eller Kyrgyzstan.

Enligt myndigheterna går ett av spåren ut på att han ska ha tillhört samma terroristcell som slog till mot Istanbuls flygplats Ataturk i juni. Då dog ett fyrtiotal personer.