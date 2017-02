Här på Stadshotellet i Eskilstuna frågades den mordmisstänkta Arbogakvinnan ut i över två timmar av utredare från If – om livförsäkringen hon tecknat i sin makes namn.

Polis och åklagare misstänker att den 42-åriga kvinnan är hjärnan i en lömsk mordplan där hennes pappa höggs till döds och hennes mamma utsattes för ett brutalt mordförsök i en ensligt belägen sommarstuga i Arboga.

Nu, i efterhand, har kvinnans pojkvän Mohammad Rajabi tagit på sig skulden för det blodiga överfallet.

Kvinnan misstänks också ha en central roll i utredningen kring förre maken Aki Paasilas mystiska död i sjön Hjälmaren någon gång mellan den 7-8 augusti 2015. Där sitter en anhörig till kvinnan häktad sedan i fredags, misstänkt för mord. Ytterligare två personer har suttit anhållna, men de har försatts på fri fot. Utredningen mot dem är inte avskriven, har åklagare Johan Fahlander meddelat.

Det har tidigare framkommit att Arbogakvinnan hade tecknat en livförsäkring hos If om 2,5 miljoner kronor genom att, enligt misstankarna, låta förfalska exmakens namnteckning. Pengarna skulle utfalla om maken avled. I den delen misstänks kvinnan för försök till grovt bedrägeri.

Livförsäkringen tecknades den 26 januari 2015. Tre veckor senare utsattes Aki för ett förgiftningsförsök på en utlandsresa.

Ett halvår efter det hittades han död i sjön.

42-åriga kvinnan. Foto: Olle Sporrong / EXPRESSEN

Knapphändig information

Allt sammantaget fick If att tillsätta en intern utredning för att reda ut alla turer.

– Det som gjorde att vi reagerade just i det här ärendet var att försäkringen var tecknad till ett högt belopp och ganska nära in på dödsdatumet, säger Anders Lindstrand. Sedan var det väldigt knapphändig information i dödsfallsanmälan som kom in till oss om att den här personen avlidit. Det var bara en kort mening om en drunkning, inte mer än så.

Våren 2016 hade försäkringsutredarna samlat på sig mycket material att de valde att kalla Arbogakvinnan till ett "utredande samtal", som det kallades. Man bokade ett konferensrum på Stadshotellet i Eskilstuna till den 26 april.

De stämde möte vid lunchtid. Två försäkringsutredare från If på ena sidan bordet, Arbogakvinnan på den andra.

– Dessförinnan hade vi inte haft särskilt mycket korrespondens eller kontakt med henne, säger Anders Lindstrand. Det hade mest varit lite mejl fram och tillbaka.

Spelades in på band

– Hela det här samtalet varade i två timmar. Det är inspelat på band och överlämnat till polisen.

Vad drog ni för slutsatser av det här "utredande samtalet"?

– Ja, slutsatserna är att någon försäkring aldrig har kommit till stånd. Sen, naturligtvis, så stärktes misstankarna om att ett allvarligt brott hade ägt rum vid sommarstugan, i samband med Akis drunkning. Man ska också ha klart för sig, att när mina utredare gjorde det här så var det första gången det skedde ett längre utredande samtal med kvinnan. Inget av de tidigare samtal som gjorts har varit lika djuplodande som vårt.

I gårdagens Expressen, sa If:s utredare Anders Lindstrand att han är övertygad om att ett flertal personer är inblandade i mordet på Aki Paasola.

If:s utredare Anders Lindstrand. Foto: Privat

I det utredande samtalet på Stadshotellet i Eskilstuna fick kvinnan ett batteri laddat med frågor, bland annat om exmakens mystiska död i sjön – och om det fanns fler personer närvarande när det skedde.

– En del av de frågorna kunde hon inte svara på, säger Anders Lindstrand.

"Den frågan var hon helt oförberedd på"

Bland annat har räddningstjänsten uppgett att det inte fanns någon bil vid den ensligt belägna sommarstugan när de anlände efter drunkningslarmet.

– Så hur tog hon sig från platsen efter att räddningstjänsten hade lämnat? Den frågan var hon helt oförberedd på, säger Anders Lindstrand. Och hur tog hon sig till platsen, den 7 augusti? För henne kan det här vara perifera frågor, och kanske var det just därför hon inte hade förberett sig på att svara på dem.

Kvinnan fick även frågor om hur hon upplevde morgonen den 8 augusti, dagen då Aki hittades död i vattnet.

– Det var frågor kring hur det såg ut och vad som hände där på morgonen. Hon skickade exempelvis sms till Aki i stället för att ringa. Varför gjorde hon det?

Expressen har sökt kvinnans advokat Amanda Hikes för en kommentar.