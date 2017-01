Trump och hustrun, first ladyn Melania Trump, deltog i inte mindre än tre olika baler i Washington Foto: Michael Reynolds / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

– Nu börjar det roliga, sa Donald Trump under kvällen. Foto: Kevin Dietsch / Pool / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

Trump refererar till dagen då han svors in som USA:s näste president som "Vacker". Foto: Michael Reynolds / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

På den första balen, Liberty ball, dansade han den första valsen med Melania till låten "My Way". Foto: Cj Gunther / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

Trump och hustrun, first ladyn Melania Trump, deltog i inte mindre än tre olika baler i Washington Foto: Cj Gunther / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

Presidenet Donald Trump dansade in nya mandatperioden med frun Melania Trump. Foto: / EPA TT NYHETSBYRÅN

Han passade även på att dansa en aningens stel vals med sin hustru och den nya first ladyn Melania Trump.

Donald Trumps första kväll som president blev innehållsrik. Han och hustrun, first ladyn Melania Trump, deltog i inte mindre än tre olika baler i Washington, skriver Daily Mail.

På den första balen, Liberty ball, som hölls på Washington Convention center, dansade han en första, om än lite stel, vals med hustrun Melania Trump till Frank Sinatralåten "My Way".

Farage en av gästerna

Hon bar en skräddarsydd klänning i elfenbenvitt med ett karmosinrött band i midjan som hon designat tillsammans med den franske designern Hervé Pierre. Donald Trump själv bar en traditionell smoking och böjde sig ett ögonblick när de var ensamma på dansgolvet fram och gav sin hustru en kyss på kinden.

Efter de första inledande verserna fick de även sällskap av vicepresidentparet, Mike Pence och hustrun Karen Pence, och senare resten av sin familj, bland dem dottern Ivanka Trump och maken Jared Kushner.

En av gästerna på plats var Ukipledaren Nigel Farage.

Trump refererar till dagen då han svors in som USA:s 45:e president som "vacker". Och nog har han likt Frank Sinatra sjunger i "My Way" gjort det på sitt eget sätt.

– I dag har vi haft en fantastisk dag. Folk som inte har varit så snälla mot mig tidigare, har sagt att vi har gjort ett fantastiskt jobb i dag. De hatade att säga det, men de gjorde det och jag respekterar det. Jag respekterar det och jag måste säga att folkmassan i dag var ofattbar, sa Trump i ett kort framförande innan valsen.

Han fortsatte med att hylla hustrun Melania Trump som själv sa att hon var hedrad av sitt uppdrag som USA:s första dam.

Senare under kvällen gav hon sitt första uttalande som just detta:

– Vi kommer att kämpa, vi kommer att vinna. Vi kommer att göra USA fantastiskt igen.

"Nu börjar det roliga"

I ett lättare tonfall frågade Donald Trump sedan de övriga gästerna om de tyckte att han skulle behålla sitt minst sagt berömda Twitterkonto. Reaktionen blev ett rungande ja.

– Jag tycker det, jag tycker det. Fienderna fortsätter att säga att det är fruktansvärt, men det är ett sätt att svänga förbi de oärliga medierna, sa Trump.

Efter den första balen tog sig presidenten och hans hustru vidare till nästa, Freedom ball, som bekvämt nog hölls i samma lokaler.

– Nu börjar det roliga, sa Trump då.

Den tredje balen hölls till ära av amerikanska trupper på National Building Museum och var en mindre tillställning än de två andra.

Där talade Trump även med amerikanska trupper som är stationerade i Afghanistan, via satellittelefon. Det blev Trump och Melanias sista stopp på fredagskvällen. Vid 23.30 lämnade de balen för att spendera sin första natt i sitt nya hem - Vita huset.