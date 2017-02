– Vi kommer att fortsätta hålla vårt land tryggt, sa Trump under en presskonferens han höll tillsammans med Japans premiärminister Shinzo Abe på fredagen.

Sedan Donald Trump svors in som USA:s president den 20 januari har han träffat flera världsledare. Och de han inte har mött personligen har han pratat med i telefon.

Nu träffar Donald Trump Shinzo Abe, Japans premiärminister, som under fredagen är på besök i Washington DC och Vita huset.

Trump mötte Abe med öppna armar

Trump tog emot Abe med värme och öppna armar när premiärministern anlände i en svart sedan runt lunch, lokal tid, skriver nyhetsbyrån AP.

De båda världsledarna kommer att träffas i Ovala rummet, presidents arbetskontor, för att prata innan de träffar medier på en presskonferens. De kommer sedan fortsätta med en arbetslunch.

Shinzo Abe kommer under fredagseftermiddagen att följa med Donald Trump i Air forse one söderut, till presidents semesterställe Mar-a-Lago club i Florida – där de kommer att fortsätta umgås över en match golf under lördagen.

Japans premiärminister Shinzo Abe med USA:s president Donald Trump. Foto: Evan Vucci / AP TT NYHETSBYRÅN

Talade vid Handelskammaren

Innan premiärministern togs emot av Donald Trump talade han vid USA:s handelskammare. Där sa han att det är en ära att få träffa den amerikanske presidenten mindre än en månad efter att Trump svors in.

Abe passade också på att konstatera att en majoritet av de japanska bilarna på amerikanska vägar är tillverkade av amerikanska arbetare.