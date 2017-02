Här är domaren som satte stopp för Trump

James Robart nominerades till domare av dåvarande president George W. Bush 2004 och sitter som federal domare i delstaten Washingtons västra distrikt. Han har gjort sig känd som en person kämpar för de svaga i samhället och var även den domare som en gång sa åt senaten att alla människor förtjänar en rättvis chans i rättssystemet.

Han är också mannen som tillfälligt upphävde Donald Trumps inreseförbud.

Inreseförbud innebär att invånare från sju i huvudsak muslimska länder inte tillåtas komma in i USA. Länderna det gäller är Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen. Beslutet möttes av kraftiga protester på flera håll i landet och efter att de amerikanska delstaterna Washington och Minnesota lämnat in en stämningsansökan så hamnade ärendet på domare James Robarts skrivbord. Han beslutade att upphäva inreseförbudet tillfälligt eftersom han anser att de stämmande parterna har tillräckligt mycket på fötterna för att kunna gå segrande ur en rättslig tvist.

Donald Trump har flera gånger visat sin ilska över Robarts beslut på Twitter och bland annat skrivit att domarens åsikt är "löjlig". Han har även skrivit att beslutet i stort sett tar bort USA:s lagskydd och att det öppnar upp landet för terrorister.

"I och med att förbudet upphävts av en domare kan många dåliga och farliga människor strömma in i vårt land. Ett väldigt dåligt beslut", skriver han.

Because the ban was lifted by a judge, many very bad and dangerous people may be pouring into our country. A terrible decision

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy!