På fredagsmorgonen meddelade Anna Kinberg Batra att hon lämnar uppdraget som partiledare för Moderaterna. Fyra timmar senare lämnade hon och maken David Batra landet för att vila ut. Nu är hon på väg hem.

En tipsare boardade samma lågprisbolag som Anna Kinberg Batra och hennes make David Batra på flygplatsen Bergamo, strax utanför Milano, under eftermiddagen. Destinationen: Sverige.

Trots att det var många svenska på plats säger vittnet att moderatprofilen fick äta ostört.

– De fick nog vara i fred.

Innan alla passagerare fick gå ombord så passade Kinberg Batra på att ta en matbit tillsammans med maken.

– De satt på McDonald's och pratade inte så jättemycket.

Under flygturen ska de också ha fått vara i fred från nyfikna kommentarer.

– De var vakna hela resan och David var på telefonen. De gick ut sist, säger en medresenär.

Utanför stannade folk dock upp och väntade.

– Det var några som stod utanför flyget och småviskade. Annars brukar alla gå till passkontrollen direkt.

Maken tog hand om frun

Det var Aftonbladet som var först ut i fredags med att berätta att den förre M-ledaren valt att åka utomlands efter den senaste tidens turbulens.

Maken David Batra gick ut i sociala medier och sade att han skulle ägna helgen åt att ta hand om frun. Han passade även på att hylla sin "starka, modiga och snygga fru".

Beskedet om att Anna Kinberg Batra lämnar posten som Moderaternas partiledare kom efter flera dagars oroligheter inom partiet där till slut elva länsförbund krävde M-ledarens avgång.

Hon tog beslutet på torsdagskvällen – efter en samlad bedömning om att hon inte längre kan hålla kvar i uppdraget som partiledare.

– Många moderater ägnar sig just nu åt självskadebeteende. Som i stället för att ägna sig åt politik bara talar illa och varandra. Jag tål kritik, det är mitt jobb. Men jag tror inte att väljarna blir särskilt imponerade av oss just nu. Jag är inte nöjd med läget där vi är nu, det tror jag ingen moderat är, säger hon under pressträffen.

Partistyrelsen håller just nu möte för att bestämma när en extrastämma med partiledarval ska hållas och en febril jakt på nästa partiledare har nu satts i gång. Fram tills dess kommer Kinberg Batra att arbeta som vanligt.

