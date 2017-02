Hånstorm mot Trumps attack mot Sverige

"Jag hoppas ni är säkra, Sverige. Vi ber för er här i Florida", skriver en person på Twitter, som inte är ensam om att visa sitt stöd till Sverige i tron om att något allvarligt ska ha hänt. Anledningen?

Under lördagsnatten höll USA:s president Donald Trump ett tal till sina anhängare i Melbourne, Florida, och antydde då att något allvarligt skulle ha inträffat i Sverige på fredagen.

– Ni ser vad som hände i går kväll i Sverige? I Sverige! Där tog man in många personer och där har man problem som man aldrig har sett förut, sa presidenten i talet och fortsatte:

"Min attack var mot kycklingmiddagen min make lagade åt mig", skriver bibliotekarien Emma på Twitter.

– Se på Bryssel, se på Nice och se på Paris. Det fanns ingen möjlighet att kontrollera dessa människor som de tog in, vi däremot kommer att hålla vårt land säkert!

Carl Bildt: "Vad har han rökt?"

Alexander Stubb, före detta finansminister i Finland, är en av många som har reagerat på Donald Trumps anmärkning.

"Kära Donald Trump. Sverige är invandrarvänligt, internationellt och liberalt. En av de mest blomstrande, rikaste, säkraste platserna på jorden", skriver han i en tweet.

Dear @realDonaldTrump, Sweden is immigration friendly, international & liberal. One of the most prosperous, richest, safest places on earth. — Alexander Stubb (@alexstubb) February 19, 2017

Sveriges tidigare utrikesminister Carl Bildt riktar också en pik mot USA:s president efter talet.

"Vad har han rökt?", frågar han sig på Twitter.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) February 19, 2017

Chelsea Clinton, dotter till Hillary och USA:s tidigare president Bill Clinton, kommenterar också Trumps tal.

"Vad hände i Sverige i fredags kväll? Fångade dem förövarna från massakern i Bowling Green?", skriver hon och refererar till ett terrordåd som aldrig ägt rum och som blev känt efter att presidentens rådgivare Kellyanne Conway i intervjuer med Cosmopolitan, TMZ och MSNBC hävdade att en massaker skett i Kentucky. Upprinnelsen var sannolikt att två män greps misstänkta för terrorbrott – men något dåd ägde aldrig rum.

What happened in Sweden Friday night? Did they catch the Bowling Green Massacre perpetrators? — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) February 19, 2017

Gabriele Marcotti, kolumnist på Times och sportkorrespondent, skriver i en tweet:

"Ibrahimovic på bänken för United i dag. Undrar om det är för att han har påverkats av händelserna i gårkväll i sitt hemland Sverige?"

Ibrahimovic on the bench for United today. Wonder if it's because he's been affected by events last night in his native Sweden? — Gabriele Marcotti (@Marcotti) February 19, 2017

#LastNightInSweden populärt på Twitter

Donald Trumps påstående har rört upp flera reaktioner. Nu trendar hashtaggen #LastNightInSweden på Twitter, där många gör narr av uttalandet – både i Sverige och övriga världen.

Vad var det som hände i Sverige i gårkväll? "Det snöade", skriver en person. "En främling satte sig bredvid mig på bussen trots att det fanns många lediga dubbelsäten lediga. Jag återhämtar mig fortfarande", skriver en annan person.

"För Guds skull, säg att köttbullarna på Ikea är säkra", skriver en tredje.

Bibliotekarien Emma, som under den gångna veckan har haft ansvar för Sveriges officiella twitterkonto @Sweden, har också gjort ett inlägg under hashtaggen.

"Min attack #LastNightInSweden var mot kycklingmiddagen min make lagade åt mig", skriver hon.

My attack #lastnightinsweden was on the chicken dinner hubby made me. :-P https://t.co/zap39SCqFV — @sweden / Emma (@sweden) February 19, 2017

Även den tyska sajten Süddeutsche Zeitung har, i en video på Facebook, kommenterat Donald Trumps uttalande.

"En 'trumptastisk' förklaring av den hemska incidenten som ingen märkte", skriver i inlägget.

#Pray4Sweden också populär

"Mina tankar under denna svåra tid går till Sverige", skriver BBC:s sportkommentator Gary Lineker. Journalisten Philip O'Connor, som arbetar i Stockholm, svarar:

"Tack kompis. Skräcken att leva här med ett sådant omfattande socialt skyddsnät blir för mycket ibland". O'Connor lägger till hashtaggen #Pray4Sweden, som också börjar växa i sociala medier.

Jon Fortt, nyhetsankare på CNBC, lägger ut en tydlig pik till Trump, också under #Pray4Sweden:

"Scener av skrämmande förtvivlan", skriver en privatperson i en tweet. På bilden försöker en man bygga ihop en Ikea-möbel.