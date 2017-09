Sverigedemokraternas syn på brott eller andra oegentligheter i partiet granskades i måndagens "Kalla fakta" i TV4.

I programmet berättade avhoppade SD-riksdagsledamoten Hanna Wigh om hur hon utsatts för sexuella trakasserier och ett sexuellt övergrepp av partikolleger.

Enligt Wigh blev hon bland annat utsatt för ett sexuellt övergrepp av en ledamotskollega.

– Han hade en hand mot halsen och tryckte mig mot väggen. Sen tog han den andra handen som han hade ledig, och så tog han ner den innanför mina byxor och tryckte upp ett finger.

Anmäldes av partiledningen

Partiledningen har polisanmält händelsen och en åklagare fattat beslut om att inleda förundersökning om misstänkt sexualbrott.

Den utpekade riksdagsledamoten nekar till anklagelserna men har tagit timeout.

Hanna Wigh har bett Elisabeth Massi Fritz, advokat specialiserad på brottsoffer, att företräda henne.

– Jag har läst mycket om henne. Hon är en kvinna med stor integritet och duktig på det hon gör, säger Wigh och fortsätter:

– Jag vill egentligen bara kunna ägna mig åt livet. Det kändes väldigt bra att prata med henne, det kändes lugnande. Men frågor om målet är det bättre att prata med henne om, säger hon.

Massi Fritz skriver i ett sms:

"Det enda jag kan bekräfta är att jag blivit förordnad som målsägandebiträde och ser allvarligt på misstankarna".

Partiet har under veckan fått hård kritik för sin syn på jämställdhet, bland annat från jämställdhetsminister Åsa Regnér, S.

– Jag kan tänka mig att det är ganska svårt att verka som kvinna i SD. Man har en väldigt omogen syn på vad jämställdhet är och rent kvinnofientliga förslag i sin politik, sa ministern i Expressen.

Åkesson håller kvinnotal

Nu på lördag ska Jimmie Åkesson hålla tal i Norrköping på lördag. Och han vänder sig till en specifik målgrupp.

I ett pressmeddelande skriver partiet att SD-ledaren håller sitt hösttal "exklusivt" för partiets förbund, SD-kvinnor.

Men helt exklusivt är det inte, även pressen är inbjuden.

Expressen har sökt Jimmie Åkesson för en kommentar.

"Det är en årlig tradition att Jimmie Åkesson håller sitt hösttal i samband med SD-kvinnors årsmöte. Han kommer tala om de problem som samhället står inför och partiets vision för Sverige", skriver Mikael Eriksson, Åkessons politiska sekreterare, i en kommentar.

Wigh: "Själv varit en del av maskineriet"

På frågan om talet har att göra med veckans händelser, svarar Eriksson:

"Talet är som sagt ett årligt hösttal där vår politik står i centrum. Inriktningen kommer att diskuteras med arrangören, så det är väl inte osannolikt att aktuella händelser berörs".

Hanna Wigh menar att det är en del av krishanteringen.

– Jag har själv varit en del av maskineriet. Det de gör nu är ganska förväntat. Jag har själv suttit där som SD-kvinna och agerat alibi för att SD är jättebra och tar allt på allvar. Been there, done that.