Han hyllas som hjälte efter lastbilsattacken

Tunisiern Anis Amri körde en stulen lastbil, rakt in i en julmarknad. Foto: Rex/Shutterstock / REX/SHUTTERSTOCK/IBL REX FEATURES

Det var under måndagen den 19 december som terrorattacken i Berlin ägde rum. Tunisiern Anis Amri körde då en stulen lastbil, rakt in i en julmarknad som ägde rum vid Breitscheidplatz i den tyska huvudstaden. Tolv personer omkom, och mer än 50 personer skadades.

Lastbilen hade han vid ett tidigare tillfälle stulit från den polske föraren, Lukasz Urban, som även befann sig i bilen i samband med attacken.

Efter dådet, som var det första på senare år att drabba Tyskland, har flera vittnesskildringar handlat om att lastbilen svängde av på ett märkligt sätt, vilket ska ha minskat antalet döda.

Enligt BBC kan förklaringen vara en hjälteinsats från den polska lastbilschauffören.

Lastbilen hade stulits inför attacken mot julmarknaden. Foto: Hermann Bredehorst / POLARIS POLARIS IMAGES

Styrde bort lastbilen

Lukasz Urban ska först ha blivit knivhuggen, men trots detta vittnar den tekniska undersökningen om att han ska ha kämpat med terroristen Anis Amri om lastbilens ratt. På så sätt kan Urban ha räddat flera liv från vansinnesfärden genom att styra bort den från marknaden.

Efter att lastbilen stannade ska Urban enligt BBC ha skjutits till döds, sannolikt av Anis Amri.

När uppgifterna om det påstådda hjältedådet började spridas engagerade Urbans öde, och hans insatser, många – framför allt i Tyskland.

Nu har en namninsamling startats, med syfte att Urban ska tilldelas Tysklands finaste utmärkelse, Förbundsrepublikens förtjänstkors. Den delas normalt ut till personer som har stått för särskilda prestationer inom politik, näringsliv, kultur och humaniora. Under måndagskvällen hade närmare 36 000 personer skrivit på namninsamlingen.

En insamling har startat för att bidra med ekonomisk ersättning till Lukasz Urbans familj. Foto: Michael Kappeler / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

Offren går miste om ersättning

Ytterligare en insamling har startat för att bidra med ekonomisk ersättning till Lukasz Urbans familj. En vecka efter terrorattacken hade strax under 1,9 miljoner kronor samlats in till familjen.

Ersättningen till de andra offrens familjer kommer dock att bli betydligt mer sparsmakad. Detta på grund av en gammal tysk lag.

Den mer än 30 år gamla lagen förhindrar nämligen kompensation när det gäller personer som har fallit offer för motorfordon. Enligt The Sun har lagen kritiserats kraftigt, inte minst efter måndagens terrordåd.

Anis Amri flydde efter attacken Tyskland, och tog sig via Frankrike till Milano, Italien. Där sköts han, sent under torsdagskvällen, till döds i samband med en poliskontroll.