Halv miljon väntas protestera mot Trump

De centrala delarna av Washington DC började redan tidigt på lördagsmorgonen fyllas av hundratusentals kvinnor och deras makar, bröder, pojkvänner, pappor och svågrar.

De var där för att delta i Women's March för att visa sitt stöd för kvinnliga rättigheter efter att Donald Trump dagen innan installerades som ny president i USA.

Många var klädda i demonstrationens uppseendeväckande rosa mössor, så kallade "pussyhats", som syftar på president Donald Trumps kritiserade uttalande "grab them by the pussy".

"Vi vill skicka ett tydligt meddelande till vår nya regering och till världen att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter." skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till arrangemanget är en oro för att Donald Trump ska inskränka kvinnors rättigheter vad gäller saker som preventivmedel, rätten till abort och kvinnohälsovård.

Demonstrationen startade klockan tio på förmiddagen lokal tid och en lång rad talare och musiker kommer ställa sig på scenen under dagen.

Den välkända skådespelerskan America Ferrera inledde med ett långt tal, och avslutade med uppmaningen:

– Låt oss marschera!

Samtidigt gav tidigare presidentkandidaten Hillary Clinton demonstrationen sitt stöd:

"Tack för att ni står, talar & marscherar för våra värderingar i womensmarch. Viktigare än någonsin. Jag tror på riktigt att vi är starkare tillsammans." skriver hon på Twitter.

