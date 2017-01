Halv miljon i marsch – protesterar mot Trump

De centrala delarna av Washington DC började redan tidigt på lördagsmorgonen fyllas av hundratusentals kvinnor och deras makar, bröder, pojkvänner, pappor och svågrar.

De var där för att delta i Women's March för att visa sitt stöd för kvinnliga rättigheter efter att Donald Trump dagen innan installerades som ny president i USA.

Många var klädda i demonstrationens uppseendeväckande rosa mössor, så kallade "pussyhats", som syftar på president Donald Trumps kritiserade uttalande "grab them by the pussy".

"Vi vill skicka ett tydligt meddelande till vår nya regering och till världen att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter." skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

Historisk demonstration

Myndigheterna insåg tidigt att antalet deltagare skulle överskrida de 200 000 man tidigare utgått från, och redan under förmiddagen räknade man med att demonstrationen skulle locka närmare en halv miljon människor.

WASHINGTON DC: Tusentals kvinnor samlades i USA:s huvudstad för att visa sitt missnöje med den nya presidenten Donald Trump och hans politik och tidigare uttalanden. Här tågar de genom Independence Avenue. Foto: Sait Serkan Gurbuz / AP TT NYHETSBYRÅN NEW YORK: Över 600 demonstrationståg hålls i dag runt om i världen för kvinnors rättigheter – och mot Donald Trumps kvinnofientliga uttalanden. Här har ett stort antal människor samlats i New York City för att visa sitt missnöje. Foto: Mary Altaffer / AP TT NYHETSBYRÅN LONDON: En gigantisk demonstration hölls även i London. Här står demonstranterna på Trafalgar Square med National Gallery i bakgrunden. Enligt Daily Mail ska cirka 100 000 kvinnor marscher i Storbritannien i dag. Foto: Tim Ireland / AP TT NYHETSBYRÅN TORONTO: Även i grannlandet Kanada samlades många för att visa sitt stöd – här i Toronto. Enligt de bakom Women's march ska det ha varit ett 30-tal demonstrationer runt om i landet, bland annat i Ottawa, Montreal och Vancouver också. Foto: Frank Gunn / AP TT NYHETSBYRÅN STOCKHOLM: 160 städer i Europa ska under dagen ha haft demonstrationer – en av dessa hölls i Stockholm. Här har folk samlats på Norrmalmstorg. Foto: Pontus Lundahl/Tt / TT NYHETSBYRÅN BARCELONA: Även i Barcelona, Spanien, tågade människor för kvinnors rättigheter och för att visa sitt missnöje med Donald Trump. Foto: Manu Fernandez / AP TT NYHETSBYRÅN ANTARKTIS: Twitter-kontot @Breaking911 publicerade under kvällen en bild på en demonstration som hölls på en båt – i Antarktis! Foto: Twitter-faksimil PHILADELPHIA: Tusentals demonstranter samlades i Philadelphia för att delta i Womens's March. Här fyller folkmassorna Benjamin Franklin Parkway. Foto: Jacqueline Larma / AP TT NYHETSBYRÅN CHICAGO: På CNN:s flygbilder över Chicago syns en gigantisk folkmassa samlad för att demonstrera mot den nya presidenten Donald Trump. Foto: CNN

Det skulle i så fall innebära att det blir en av de största demonstrationerna någonsin i den amerikanska huvudstaden. Den största folksamlingen hittills var 1969 då närmare 600 000 deltog i en demonstration mot kriget i Vietnam.

Nu har det stora deltagarantalet orsakat att marschen stoppats från att fortsätta fram till slutmålet Vita huset, rapporterar AP samt Sky News USA-korrespondent Amanda Walker.

Women's march in DC exceeding expected numbers. People being told they won't be able to march because it's gridlocked — Amanda Walker (@WalkerSkyNews) January 21, 2017

Den planerade vägen från demonstrationsscenen i närheten av Kapitolium var att röra sig mot National Mall framför Vita huset, men eftersom rutten redan nu är helt fylld av människor står demonstrationståget helt still. Enligt en myndighetskälla som AP talat med kommer man nu vara tvungna att lägga om rutten.

Bakgrunden till arrangemanget är en oro för att Donald Trump ska inskränka kvinnors rättigheter vad gäller saker som preventivmedel, rätten till abort och kvinnohälsovård.

"Viktigt skapa medvetenhet"

Expressen har träffat några av de som deltar i demonstrationen.

Katy Walker har åkt till Washington från New York tillsammans med en väninna för att visa Donald Trump att de tänker fortsätta slåss för sina rättigheter.

– Vi känner till honom från New York och det finns ingen anledning att tro att han kommer göra bättre ifrån sig nu. Därför är det viktigt att stå upp och skapa medvetenhet kring de här frågorna, säger Katy Walker.

Katy Walker. Foto: Axel Öberg

Cathleen Keller från Kalifornien beslöt sig för att åka till Washington DC och delta i marschen så snart hon hörde talas om den:

– Vi är många och det är viktigt att vi låter honom förstå att det sätt han agerar på inte är normalt, säger hon.

Cathleen Keller. Foto: Axel Öberg

Lynn Kane från Chicago anser att Donald Trump inte är den rättmätige presidenten och menar att han stulit posten från Hillary Clinton.

– Vi har precis valt en brottsling till president. Han medgav att han betedde sig som ett sexuellt rovdjur, och det anser jag gör honom till en brottsling. Jag är rädd för vad som kommer hända med USA nu, säger Lynn Kane.

Lynn Kane. Foto: Axel Öberg

Demonstrationen startade klockan tio på förmiddagen lokal tid och en lång rad talare och musiker kommer ställa sig på scenen under dagen.

John Kerry i demonstrationståget

Den välkända skådespelerskan America Ferrera inledde med ett långt tal, och avslutade med uppmaningen:

– Låt oss marschera!

Men även USA:s tidigare utrikesminister John Kerry deltog i demonstrationståget rapporterar Expressens reporter på plats Ann-Sofie Näslund. Han gick i tåget tillsammans med sin tre år gamla hund Ben – som även följde med John Kerry under hans sista arbetsdag på utrikesdepartementet i torsdags uppger Daily Mail.

USA:s tidigare utrikesminister John Kerry deltog i demonstrationståget. Foto: Anne-Sofie Näslund

Många av demonstranterna gick fram till John Kerry och tackade honom för hans arbete i Barack Obamas regering.

Samtidigt gav tidigare presidentkandidaten Hillary Clinton demonstrationen sitt stöd:

"Tack för att ni står, talar & marscherar för våra värderingar i womensmarch. Viktigare än någonsin. Jag tror på riktigt att vi är starkare tillsammans." skriver hon på Twitter.

Thanks for standing, speaking & marching for our values @womensmarch. Important as ever. I truly believe we're always Stronger Together. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 21, 2017

Liknande demonstrationer hölls på flera andra håll i världen och lockade stora skaror människor.

Bakgrunden till arrangemanget är en oro för att Donald Trump ska inskränka kvinnors rättigheter. Foto: Axel Öberg

I Stockholm hölls en manifestation på Norrmalmstorg där bland annat liberala riksdagsledamoten Birgitta Olsson talade.