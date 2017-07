Nordkoreas senaste missiltest som genomfördes under övervakning av Kim Jong-Un själv har under tisdagen väckte genast starka reaktioner. Diktatorn kallade missiltestet för "en gåva" till "de amerikanska skitstövlarna" på deras nationaldag – 4th of July.

Kim Jong-Un kallar det senaste missiltestet för "en gåva" till "de amerikanska skitstövlarna" på deras nationaldag – 4th of July. Foto: WONG MAYE-E / AP/ TT

Under onsdagen kallade FN:s säkerhetsråd till ett extrainsatt möte. Kim Jong-Uns robottest uppfattades som en tydlig provokation mot USA och Nikki Haley kallade det för en "en tydlig militär upptrappning" som måste tas på allvar:

– Det här är en mörk dag eftersom gårdagens aktion av Nordkorea gjorde världen till en farligare plats.

LÄS MER: Nordkorea har avfyrat interkontinental ballistisk missil

Haley: "Beredda att använda hela vår militära styrka"

Haley säger även att de senaste testerna bevisar att Nordkorea "inte vill vara en del av en fredlig värld".

USA hoppas kunna undvika militära åtgärder mot Nordkorea men behövs det så står landet redo.

– Vi är beredda att använda hela vår militära styrka för att försvara oss själva och våra allierade, säger hon, rapporterar CNN.

USA och Sydkorea håller gemensamma militärövningar, med anledning av det ökade hotet från Nordkorea. Foto: AP/ TT

Nikki Haley riktade även ett varningsfinger till de länder som ställer sig bakom och stöder Nordkorea.

– Det finns länder som tillåter, till och med uppmuntrar, handel med Nordkorea trots att det strider mot FN:s säkerhetsråds resolutioner. Den typen av länder vill även fortsätta sin handel med USA. Det kommer inte att hända.

Donald Trump riktar känga mot Kina

Hon tog specifikt upp Kina och nämnde att 90 procent av Nordkoreas handel sker med just Kina – något som försvårar FN:s möjligheter att upprätthålla sanktioner mot Nordkorea.

– Vi kommer att samarbete med Kina.... men vi kommer inte fortsätta använda oss av de otillräckliga metoder som lett oss fram till denna mörka dag, säger Haley enligt CNN.

Haley anklagade också Kina och Ryssland för att "hålla Kim Jong-Un i handen" och kritiserade de båda länderna för deras motstånd mot mer omfattande ekonomiska sanktioner mot Nordkorea, skriver Washington Post.

Även USA:s president Donald Trump riktade en känga till China på Twitter under onsdagen.

"Handeln mellan Kina och Nordkorea ökade med 40 procent det första kvartalet i år. Så bra gick det att samarbeta med Kina – men vi var tvungna att ge det ett försök, skriver Trump.

LÄS MER: Nordkorea-krisen dämpar Trumps 4 juli-firande