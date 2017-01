Gotlandsfärjor ställs in på grund av oväder

Destination Gotland ställer in samtliga turer till och från Gotland på onsdag efter larm om vind på uppemot 30 meter per sekund. Foto: Roland Hejdström / DESTINATION GOTLAND

Destination Gotland ställer in sina färjeturer från Nynäshamn och Visby på onsdag.

Under tisdagseftermiddagen utfärdade SMHI en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar på Gotland från onsdag eftermiddag. Sydliga vindbyar på 21 meter per sekund eller mer väntas. Grenar och enstaka träd kan knäckas och vindbyarna kan skapa problem för höga fordon.

Destination Gotland går ut med att det kan komma att blåsa upp mot 30 meter per sekund under onsdagen vilket kan ge våghöjder på nio meter.

Destination Gotland ställer in på grund av oväder

Rederiet ställer in samtliga turer till och från Gotland på onsdag. Färjan från Nynäshamn som skulle avgå klockan 11.25 samt klockan 21 ställs in. Likaså färjan från Visby mot Nynäshamn klockan 07.30 och 16.30, enligt Destination Gotlands hemsida.

– Vi har sett att det här varit på gång, men när vi fick prognosen från SMHI vid 13.00 såg vi att våghöjd och vindstyrkan skulle öka, säger Johan Lindvall till Hela Gotland.

Även ett nederbördsområde väntas in över ön på onsdagen med snö eller blötsnö. Temperaturen kan under onsdagskvällen krypa ner under nollan, vilket kan göra det halt på vägarna.

Vindbyarna ska avta under onsdagskvällen

Enligt SMHI ska de kraftigaste vindarna avta redan under onsdagskvällen då lågtrycksområdet dragit förbi ön.

Även i förra veckan fick Destination Gotland ställa in flera turer på grund av vädret.