Trots att sportlovet pågår för fullt så finns det också dem som väntar på att våren och värmen ska komma. Och om man är en av dem så kan man glädjas åt prognosen för kommande vecka. Speciellt om man bor i södra Sverige

Det har länge varit en högtrycksdominans med kalla vindar men redan i helgen och i början av nästa vecka kommer mildare luft in och det förväntas bli omkring fem plusgrader i söder. I Kalmarområdet kan temperaturen till och med komma upp till sju till åtta plusgrader enligt SMHI.

– Det kommer att bli mildare temperaturer nu, både på dagarna och nattetid. Dock kommer det bli mycket blandat väder med både sol och regn, säger Johan Groth.

Dygnet blir allt ljusare

För den som har tröttnat på vintern finns det flera positiva besked då ljusare tider väntas.

– Dagarna blir allt längre nu. Speciellt i norr där dagen blir en timme längre bara på en vecka. I dagsläget går solen upp runt 07.16 i Stockholm och går ner 17.16 i Lund, säger Johan Groth.

Johan Groth berättar också om att det formellt sätt inte varit vinter i delar av södra Sverige förrän förra veckan. För att det meterologiskt ska räknas som vinter så måste medeltemperaturen understiga noll grader fem dygn i sträck.

– Den 14 februari så ska det ha varit vinter i hela landet. Det var verkligen i sista stund eftersom det från och med 15 februari bara kan bli vår, säger Johan Groth.

En snabb vårpust

Men de varma temperaturerna i söder ser inte ut att stanna allt för länge.

– Den milda vårpusten i söder ser bara ut att stanna till mitten av nästa vecka. Efter det så kommer det enligt våra prognoser återigen in kalluft och det kan både bli ordentliga snöfall och minusgrader i hela landet. Vintern har inte frustat färdigt än, berättar Johan Groth.

Han varnar också för halka i Norrland.

– Det kommer in mycket snöbyar i Lapplandsfjällen som under helgen kommer att röra sig in mot mellersta Norrland och mot Norrbotten. I samband med snöfallet så finns det risk för snöhalka, säger Johan Groth.

Han berättar att det också finns en risk för frosthalka på mindre vägar i Götaland. Detta eftersom temperaturen där troligtvis kommer fall under noll grader under natten och detta i kombination med fukt och dimma gör det halt.

PROGNOS: Så blir vädret där du bor