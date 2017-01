Giuliani får ansvar för cybersäkerheten

Den tidigare borgmästaren i New York Rudy Giuliani stödde Donald Trump under hans valkampanj.

När Trump sedan vann presidentvalet var han en av de som pekades ut som tänkbar utrikesminister.

Men i mitten av december stod det klart att han fick nobben, då Trump meddelade att hans stöttepelare inte var aktuell för den prestigefulla posten.

– Rudy Giuliani är en oerhört talangfull och patriotisk amerikan. Jag kommer alltid uppskatta hans 24/7-engagemang i vår kampanj efter att jag vann primärvalet och för hans extremt kloka rådgivning. Han är och fortsätter att vara en nära vän, och som sig bör kommer jag be honom om råd och senare ge honom en viktig roll i administrationen, sa Donald Trump då enligt CNN.

Nu är den nya rollen klar.

Rudy Giuliani får ansvar för att se över nätsäkerheten rapporterar Reuters.

