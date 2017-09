Hur sammanfattar du Donald Trumps tal i FN?

Det här var ett tal som än en gång underströk Trumps strategi att sätta ”USA och amerikanska intressen först”. Men det hyllade även genomgående nationalism och alla länders suveräna rätt att garantera sin egen säkerhet och agera utifrån sina egna intressen vilket i en förlängning riskerar att leda till upprustning och otaliga spänningar mellan länder. Talet bröt mot hur man brukar adressera FN där man traditionellt talar om värdet av en gemensam värdegrund och universella rättigheter medan Trump i stället uppmanade alla att tänka på sig själva. Det var som någon sa här i USA inte ett tal utan en predikan och det var också otvetydigt vilken linje som nu gäller för USA. Steve Bannons ande vilade över hela talet och vi känner igen retoriken från nationalistiska partier över hela västvärlden.

Vad kan det han sa om Nordkorea och Iran innebära?

De starka hot som framfördes mot framför allt Nordkorea och Iran är mycket allvarliga och riskerar leda till militära konfrontationer som väldigt få vill ha då det kan få förödande konsekvenser för miljontals människor. Risken är framför allt att Trump genom det här talet nu har dragit röda linjer för både Kim Jong-Un och regimen i Iran som han inte kan backa ifrån då han skulle framstå som svag. Han använde mycket starka ord och vi har inte hört något liknande sedan George W Bush kallade Iran, Irak och Nordkorea för ondskans axelmakter vilket följdes av ett långt krig i Irak som vi fortfarande lever i konsekvenserna av. De länder som pekas ut måste nu agera utifrån dessa hot och det gör läget allvarligt eftersom det ökar spänningar och hindrar diplomatiska lösningar.

Donald Trump. Foto: PETER FOLEY / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Hur kommer världen reagera på talet?

Trump kunde i vanlig ordning inte låta bli att berömma sig själv och vad han påstår sig ha åstadkommit under sin tid som president. Han hyllade också USA:s alla uppoffringar för världen som han menade aldrig handlat om att påtvinga andra något utan enbart värna USA:s säkerhet och hjälpa människor som lever i förtryck. Han ägnade däremot resten av talet åt att just försöka påtvinga världen sina idéer och motsägelsefullt å ena sidan säga att alla ska tänka på sin egen säkerhet och sina intressen för att därefter hota länder som gör just detta. Det blir svårt för andra länder att parera och riskerar leda till att vi nu snabbt går in ett ännu mer osäkert internationellt klimat.