När Akie Abe hade Donald Trump som bordsgranne på en middag i samband med G 20-mötet i Hamburg talade hon inte engelska under hela middagen.

I en lång intervju med New York Times talar Donald Trump om flera ämnen, bland annat den pågående utredningen om kopplingar till Ryssland och försöken att ersätta "Obamacare" med en ny sjukvårdsreform.

Men det är inte de politiska frågorna som fått mest uppmärksamhet i efterhand.

I stället har Trumps anekdot om en middag i samband med G 20-mötet i Hamburg för två veckor sedan hamnat i fokus.

Japans premiärminister Shinzo Abe och hans fru Akie Abe. Foto: VESA MOILANEN / AP TT NYHETSBYRÅN

På middagen placerades Trump bredvid Japans premiärminister Shinzo Abe och hans fru, Akie.

– Hon är en fantastisk kvinna, men hon talar ingen engelska, säger Trump.

Presidenten säger i intervjun att Akie Abe "inte ens kan säga hej", och att det blev svårt att kommunicera med varandra under den knappt två timmar långa middagen.

Och det tog inte lång tid innan Trumps påstående om Akie Abes språkkunskaper synades.

New York Times korrespondent i Tokyo, Mokoto Rich, beskriver presidentens uttalande som "felaktigt".

Klipp på Akie Abe delades

Som en reaktion på Trumps uttalande om Akie Abe delades ett klipp flitigt under torsdagen.

Klippet visar när Akie Abe, på engelska, håller ett föredrag under en konferens i New York för tre år sedan.

Abes föredrag pågår i 15 minuter, och har fått amerikanska medier att spekulera i huruvida Akie Abe låtsades att hon inte kunde engelska - för att slippa konversera med Donald Trump.

Enligt Washington Post talar Akie Abe engelska, men inte flytande.

Under föreläsningen i New York höll hon sig till ett manus, och oviljan att tala med Trump ska ha grundat sig i rädslan att säga fel under middagen.