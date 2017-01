Den smått osannolika historien tog sin början på ett sjukhus i Jacksonville, Florida, 1998. Bara timmar efter Kamiyah Mobleys födelse försvann hon från mammans rum på sjukhuset. Det sista spåret bestod av gryniga bilder från sjukhuset övervakningskameror som visade hur en kvinna utklädd till sjuksköterska lämnade platsen tillsammans med den nyfödda flickan.

Sedan dess har Kamiyah Mobley varit försvunnen.

Fram till nu.

På fredagen meddelade polisen i Jacksonville att man hade återfunnit den nu 18 år gamla kvinnan. Omständigheter i fallet som tydde på att flickan kunde vara kidnappningsoffret har bekräftats av DNA-test.

I samband med att Mobley återfanns greps 51-åriga Gloria Williams i North Carolina. Hon misstänks nu bland annat för människorov, rapporterar Miami Herald.

Under en presskonferens meddelade polisen att 18-åringen till synes är vid god hälsa. Hon beskrevs som "en normal 18-årig tjej". Eftersom hon nu är myndig är det upp till henne själv huruvida hon vill etablera kontakt med sin biologiska familj.

Under hela sin uppväxt har Kamiyah Mobley levt i tron att Gloria Williams är hennes mamma. Enligt polisen kan hon under den senaste tiden själv ha fått vetskap om att hon var ett kidnappningsoffer.

