Forskare: Nordkorea gör eget raketbränsle

Upptäckten befaras dock ha gjorts för sent. Nordkorea kan redan ha byggt upp ett tillräckligt stort lager av raketbränsle för att klara av ett utdraget krig.

– Om de inte längre är beroende av utländska leverantörer av raketbränsle så är alla sanktioner mot länder som kan tänkas hjälpa Nordkorea helt meningslösa, säger Vipin Narang, professor vid Massachusetts Institute of Technology till New York Times.

Bara en bit från Nordkoreas huvudstad Pyongyang ligger staden Hamhung och det är där amerikanska forskare nu fått upp ögonen för en till utseendet anspråkslös fabrik. Vad som tros förekomma innanför väggarna har dock skapat oro – och spätt på spänningarna mellan Nordkorea och USA.

Forskarna tro att man i hemlighet producera raketbränsle där. Det ska röra sig om raketbränslet UDMH som används för att kunna avfyrarlångdistansrobotar, skriver New York Times.

Nordkorea har genomfört flera missiltester – något som mötts av skarp kritik från omvärlden. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Sanktioner mot Nordkorea kan vara meningslösa

Flera experter har tidigare hävdat att Nordkorea inte producera bränslet och därmed insinuerat att de importerar det från Ryssland och Kina. Dessa två länder skulle därför kunna pressas till att stoppa sin export till diktturen – och därmed förhindra förhindra missiltester.

Den nya upptäckten, som gjorts av forskare vid James Martin Center for Nonproliferation Studies vid Middlebury University i USA, visar dock att experterna kan ha fel på den punkten.

Nordkoreas missilprogram kan bli "ett monster"

Med tanke på det spända läget och den hätska retoriken mellan Nordkoreas diktator Kim Jong-Un och USA:s president Donald Trump så "finns det ingenting som stoppar deras missilprogram att bli ett monster", säger Vipin Narang vidare till tidningen.

Den nya upptäckten är baserad på satelitbilder, en tekniks analys av hur UDMH tillverkas, uppgifter från en avhoppad nordkoreansk regeringstjänsteman samt ett antal nordkoreanska dokument.

Något som bland annat väckte forskarnas misstankar var när man upptäckte att en högt utbildad expert på raketbränsle jobbade på textilfabriken. Fabriken tillverkar en typ av syntetiskt material som ofta används i nordkoreanska uniformer. Man hade dock redan då haft ögon på fabriken en tid och misstänkt att UDMH tillverkas där. Nu stärktes de misstankarna.

Kim Jong-Un själv ska ha gjort flera besök på textilfabriken i Hamhung under årens lopp. Foto: ????? / AP TT NYHETSBYRÅN

Kim Jong-Un har besökt Hamhung flera gånger

Redan 2001 indikerades det i en bok att just staden Hamhung var centrum för hemligt militärt kemikaliearbete. Kim Jong-Un själv ska även ha gjort en hel del besök där under årens lopp, skriver New York Times.

På satellitbilderna har forskarna dessutom sett två stora sedimentationsbassänger för restvatten – något som också kopplas till tillverkning av raketbränslet UDMH.

– Det är så tydligt det kan bli, säger Jeffrey Lewis, chef vid den östasiatiska institutionen vid Middlebury university.

Nordkorea kan vara redo för utdraget krig

Att Nordkorea kommit så pass långt i sitt missilprogram tror Jeffrey Lewis bland annat beror på att omvärlden underskattat landet.

– Vi är i fullskalig förnekelse när det gäller Nordkoreas kapacitet, säger han till New York Times.