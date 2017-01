Maktkampen i Gambia kan ha nått sitt slut. På fredagskvällen meddelar valvinnaren Adama Barrow att den sittande presidenten Yahya Jammeh har gått med på att lämna över makten. Jammeh kommer att lämna Gambia under dagen, enligt Barrow.

I would like to inform you that Yahya Jammeh has agreed to step down. He is scheduled to depart Gambia today. #NewGambia