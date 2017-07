Det är högt tryck på förlossningsvården under sommarmånaderna. Foto: SARA STRANDLUND

Det är högt tryck på förlossningsvården under sommarmånaderna. Foto: SARA STRANDLUND

Förlossningskrisen är utbredd och det är högt tryck under sommarmånaderna med ett stort antal födslar i hela landet.

– Nu har vi haft ett högt tryck från vår egen region, men från den här veckan har de andra problem i södra Sverige, Växjö, Kalmar och Kistianstad, så de hör ju av sig till oss, säger Marianne Gertsell, verksamhetschef för förlossningsavdelningen vid Blekinge.

Men inte alla kan ta emot när överfulla sjukhus hör av sig.

– Vi har fått frågan att ta emot mammor från andra regioner men inte haft möjligheten att ta emot, säger Eva-Li Lindström, avdelningschef för förlossningsavdelningen vid Kalmar Län.

Vissa kvinnor som ska föda hänvisas till Finland. Foto: TOMMY PEDERSEN / TOMMY PEDERSEN EXPRESSEN

Skickas till Finland

Vissa hänvisas till och med ur landet.

– Det är en utmaning för alla. Uppsala skickar en del till Finland, säger Annika Hull Laine, centrumchef för kirurgi, kvinno- och barncentrum vid region Kronoberg.

Många barnmorskor får spendera sina värdefulla arbetstimmar med att sitta och ringa runt till andra sjukhus för att se om de kan ta emot de födande kvinnorna.

– Det hade kunnat koordineras bättre så inte vårdpersonal tvingas ringa runt och leta platser. Det blir kohandel, "tar ni den så tar vi den". En doktor la sex timmar häromnatten på att leta plats vilket till slut ledde till att vi skickade en mamma till Åbo. SKL borde ha en administratör till platsletande och till att ordna transport, så att inte någon ur bristyrkena sitter och ringer, säger Agneta Romin, verksamhetschef för kvinnosjukvården vid Dalarna.

Många barnmorskor tvingas skjuta på sina semestrar. Foto: SARA STRANDLUND

Utarmad personalstyrka

Barnmorskor tvingas skjuta på sina semestrar och betalas extra ersättning för att hoppa in när det kniper. Men personalresurserna börjar på många håll vara utarmade.

– Det finns inga arbetslösa barnmorskor som kan hoppa in och jobba då, så det går inte riktigt ihop, säger Agneta Romin, verksamhetschef för kvinnosjukvården vid Dalarna.

På Gotland brukar man få in sommarextror från storstadsregionen som vill arbeta på sin semester. Men det har varit svårt i år.

– De är slut. De orkar inte jobba på sin semester. Det har inte varit helt enkelt för oss, det var en kamp ända in i det sista. Så sent som i juni månad fick vi in de sista, vår egen personal jobbar en massa extra. Vi har en fantastisk personalstyrka som gör allt de kan, säger Anna Hörse Malmborg, enhetschef på kvinnosjukvården på Gotland.

"Ansträngt läge"

Att läget är som mest kritiskt i Stockholmsregionen stod klart efter en mardrömsliknande helg där många förlossningsenheter stod på full kapacitet och födande kvinnor fick hänvisas vidare. Förra veckan föddes 573 barn i Stockholms län, i 48 fall fick kvinnor föda på en annan enhet i länet än den de först planerat - till och med skickade till andra landsting.

Under dagen har Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms län, besökt ett av de hårt drabbade sjukhusen, Danderyd, och pratat med personalen.

– De upplever en uppgivenhet. Det är ett väldigt ansträngt läge. Den första semesterperioden är slut och det kommer tillbaka lite ordinarie personal, men förlossningen på Danderyd dras med en hel del sjukskrivningar och det har gått en förkylning som många drabbats av. Jag känner mig bekymrad över hur personalen mår.

"Man upplever en uppgivenhet", det säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd i Stockholms län, efter ett besök på Danderys sjukhus i dag. Foto: / Fotograf Hvita Pigan Scharlotte Peppare tel 0701

Jobbar utifrån önskescheman

Hon har tidigare tagit upp att man skjutit till extra pengar för att kompensera extrapersonal och till hösten ska det finnas mer förlossningsplatser, bland annat på Karolinska Huddinge och St Görans.

Kritiska barnmorskor menar dock att det inte kommer finnas tillräckligt med personal för att täcka upp de nya planerade platserna, hur tänker du kring det?

– Vi måste göra både och. Om vi inte planerar för nya lokaler nu så blir det kaos bästa sommar och åren framöver. Det vi beslutat om nu är att 150 sjuksköterskor kunna studera på heltid med full lön under 2017 till 2018. Totalt 68 miljoner kronor lägger vi på detta.

Bohlin har också riktat kritik mot verksamhetscheferna. Något hon tog upp under sitt besök.

– Jag tog upp schemaläggningen, men jag uppfattade det som så att de inte vill ha en annan ordning. Politiker ska inte vara inne och detaljstyra vården. Verksamhetscheferna gör allt de kan på Danderyd, jag skulle snarare uttrycka att jag riktar en uppmaning till cheferna att planera långsiktigt.

Detta har gjorts på politisk nivå i Stockholms län för att åtgärda problemet 1 000 kronor extra per förlossning från 1 juni till 15:e september 100 kronor extra per besök till alla mödravårdscentralerna Ny långsiktig plan för förlossningsvården som sträcker sig till och med år 2024, med fokus på fler förlossningsplatser, lokaler, vårdkvalitet och kompetensförsörjning. Bland annat innebär den en helt ny förlossning vid St Görans sjukhus from 2021. Stockholm får del av statliga medel till kvinnors hälsa (ca 100 miljoner kronor för år 2017) För nyutexaminerade barnmorskor införs tre månaders introduktion då de går bredvid en erfaren barnmorska utöver den ordinarie bemanningen och även få en egen mentor. Startar från hösten.

Inte bara en sommarplåga

Vårdförbundet konstaterar att det är personalkris i hela landet.

– Det behövs bättre villkor för att barnmorskorna ska stanna, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande.

Oroliga barnmorskor kontaktar dem hela tiden - för förlossningskrisen är inte längre bara en sommarplåga.

– Det är jobbigt året runt och blir värre på sommaren, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande.

Inte ens bemanningsföretagen lyckas locka, trots höga löner.

– Förra sommaren erbjöd de 60 000 i lön och att du får välja dina arbetstider.

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet efterlyser bättre arbetsmiljöer, mer handledning för barnmorskorna samt bättre löner.

"Aldrig mer"

Ribeiro säger att de åtgärder som vidtagits är kortsiktiga och att man måste förbättra villkoren för branschen i stort.

– Bättre arbetsmiljö - och arbetstider. VI har många unga som ringer och säger "aldrig mer", säger hon och påpekar att de nyutexaminerade behöver stöd och vägledning under sina första månader för att vilja stanna kvar i yrket.

Och de behöver bättre lön.

Ribeiro menar att de åtgärder som gjorts är kortsiktiga. Foto: SARA STRANDLUND

– Det skiljer 11 500 mellan en ingenjör och en barnmorska, med likvärdig utbildning. Så länge det gör det, så länge den akademiska kvinnans arbete är så pass dåligt värderat, kommer man svårt ha svårt att rekrytera.

Fara för modern och barnet

Hon säger att det pressade personalläget både skapar en fara för modern och barnet som skickas hem för tidigt, men också stress för barnmorskorna.

– Det skapas en samvetsstress hos dem när de inte kan sitta ner och prata ordentligt med föräldrarna, att inte kunna ge den stunden.

Och läget är allvarligt i hela landet.

– Det är lite bättre och sämre överallt, men det behövs flera barnmorskor överallt.

