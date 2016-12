FN:s säkerhetsråd ska rösta om vapenvilan i Syrien

FN:s säkerhetsråd kommer att hålla en omröstning under lördagen. Foto: Ali Lamaa

FN:s säkerhetsråd kommer att hålla en omröstning under lördagen.

Det var under torsdagskvällen som Ryssland och Turkiet skickade eldupphöravtalet och resolutionsförslaget till säkerhetsrådets medlemmar. Efter interna diskussioner under fredagen så skickade den ryska ambassadören Vitaly Churkin ut ett reviderat förslag och krävde en omröstning under lördagen, rapporterar AP.

Den ryska-stödda resolutionen efterlyser en "snabb, säker och obehindrad" tillgång till leverans av humanitär hjälp i hela landet. I slutet av januari möts den syriska regeringen och oppositionen i Kazakstans huvudstad Astana "som en viktig del av den syrisk-ledda politiska processen underlättas av FN".

"Säkerhetsrådet måste delta i denna viktiga process"

– Säkerhetsrådet måste delta "i denna viktiga process", säger Churkin enligt AP.

Under mötet planeras medlemmarna ha slutna möten för att sedan rösta.

Om avtalet om vapenvila går igenom skulle det innebära ett möjligt genombrott i den konflikt som inleddes 2011.

Det var bara ett par dagar efter att Syriens beväpnade opposition förlorade slaget om landets viktigaste industristad Aleppo som Rysslands president Vladimir Putin meddelade att den syriska regeringen och den syriska oppositionen går med på eld upphör över hela Syrien. Det är Turkiet och Ryssland som står som garanter för vapenvilan.

Vapenvilan inleddes vid midnatt på fredagen, men bara drygt två timmar efter midnatt kom rapporter om sammandrabbningar mellan rebeller och regeringsstyrkor. Bland annat ska skottlossning ha brutit ut mellan Idlib och Hama, och på andra platser längre söderut, rapporterade nyhetsbyrån Reuters.