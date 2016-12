"FN:s julklapp ändrar inte verkligheten"

Det är relativt lugnt i Betlehem – och det är bra för helgkommersen. Årets julfrid ger mera klirr i kassan än de senaste åren, säger hotellägare och affärsmän i den heliga staden.

Strax före helgen fick den lilla palestinska staden lite extra uppmuntran. FN:s säkerhetsråd krävde sensationellt nog stopp för Israels bosättningar på Västbanken – utan att USA lade in sitt veto. Betlehems utveckling hindras av ett 20-tal bosättningar i området, enligt stadens styrande.

– Vi fick en julklapp av FN, men den kommer inte att ändra verkligheten. Det är bara spel för galleriet, ockupationen fortsätter, säger George Mseis, 34, palestinsk ingenjör som bor i USA men är hemma över julen.

Han och tusentals andra kristna palestinska julfirare fyller Krubbans torg och Födelsekyrkan i Betlehem under julhelgen – tillsammans med turister och pilgrimer från hela världen.

Det är inga jättemassor som under de goda åren närmast före millennieskiftet, men rätt mycket folk jämfört med de två senaste åren som präglades av krig och konflikt. På julafton följer de den traditionella processionen med den romersk-katolske patriarken från Jerusalem till Betlehem, en sträcka på några kilometer. Det är en färgglad tillställning, kyrkliga scoutkårer marscherar med blåsorkestrar i täten. Musiken från trummor och säckpipor ekar över hela torget.

– Det är härlig stämning här. I Betlehem känner man verkligen julen och religionen. Det är inte lika kommersiellt som i Sverige, säger palestiniern Bishara Abu-Amsha, 34, på torget.

Han som arbetar som tolk i Växjö och firar nu jul med familjen i den kristna staden Beit Jala nära Betlehem.

– FN-resolutionen om bosättningarna är bra. Men jag tror tyvärr inte att den får någon praktisk betydelse, säger han.

Också Ann-Sofie och Anders Lasell från Gävle firar jul i Betlehem. De säger att de njuter av folkfesten och den goda stämningen.

– Det är fascinerande att få vara i Betlehem under julen. Och att få en påminnelse om att Jesus kom med ett fredsbudskap. Jag hoppas att det kan bli verklighet, säger Ann-Sofie Lasell, chef för det kristna studiecentret Bilda i Jerusalem.

– FN-resolutionen om bosättningarna är ett viktigt uttalande av världssamfundet. Det bör mana Israel till eftertanke och efterföljd, säger hon.

Betlehem lever på julen. Helgen är den lilla palestinska stadens största tillgång, runt 65 procent av ekonomin är beroende av turismen. Turligt nog för hotell- och butiksägare är helgsäsongen lång. Betlehem firar tre julhelger. Just nu pågår den katolska/protestantiska julen. Den ortodoxa börjar den 7 januari och därefter följer den armeniska julen den 18 januari.

För första gången på länge är det rätt lugnt i Betlehem och på övriga Västbanken. Åtminstone jämfört med blodbaden i grannländer som Syrien och Irak. Hittills i år har det inte varit några större våldsutbrott i den israelisk-palestinska konflikten, som är ”lågintensiv” jämfört de våldsamma konvulsioner som sliter sönder övriga Mellanöstern.

Men de grundläggande politiska problemen kvarstår. Betlehems invånare är trängda av den israeliska barriären, som vid staden är en mur, och av växande israeliska bosättningar i grannskapet.

Stadens borgmästare Vera Baboun hoppas på ett uppsving för ekonomin under julen. Men hon ser Israels ockupation som det stora hindret för Betlehems utveckling.

– Vi väntar på staten Palestina. Med en stat kontrollerar man sitt land och sin utveckling, säger Vera Baboun.

– I dag kontrollerar Israel en stor del av Betlehems område. Mur, avspärrningar, restriktioner. Hur kan man utveckla en stad normalt under sådana onormala förhållanden? säger hon.

För två år sedan skrämde Gazakriget bort turisterna. Förra året startade en våldsvåg på Västbanken och i Israel, som gjorde julen dyster i Betlehem. Årets relativa lugn är möjligen bedrägligt, men ger omedelbart positivt utslag i julens stad.

– Under andra halvåret i år har beläggningen på våra hotell varit över 86 procent. Vi räknar med att det ska bli fullbokat under helgerna, säger Samir Hazboun, direktör i Betlehems handelskammare.

Betlehemhotellens samorganisation bekräftar att det är fullt under juldagarna på stadens 46 hotell med 5 000 rum.

Familjen Giacaman har sedan många år en stor souvenirbutik vid Krubbans torg. De säljer krucifix, Jesusbarn, krubbscener och andra souvenirer med religiösa motiv i olivträ och pärlemor.

– Affärerna går lite bättre än förra året. Folk förbereder sig för julen, då kommer det mer folk, säger Elias Giacaman, son till företagets grundare.

Familjen Giacaman tillverkar och säljer sedan många år krucifix, Jesusbarn och andra religiöst relaterade souvenirer i olivträ och pärlemor. En del av produktionen går på export – och den delen påverkas mindre av oroligheter i området.

– Försäljningen har hämtat sig lite efter Gazakriget 2014. Men turisterna skräms bort av krigen i Syrien, Irak och andra länder i regionen, säger han.

Sami Koury är chef för VisitPalestine, som har en populär hemsida samt en restaurang och ett besökscenter i Betlehems gamla stad. Han vill försöka få dit turister som reser på egen hand och stannar längre i staden, inte de vanliga bussturerna som bara tar folk på entimmesbesök i Födelsekyrkan. Koury är glad över FN-resolutionen om bosättningarna, men ser inte att den förbättrar palestiniernas situation, vare sig politiskt eller ekonomiskt.

– Resolutionen är ett steg i rätt riktning. Även om många tycker att det är för lite och för sent. Den ger oss bättre internationell ställning och bättre förhandlingsposition, säger Sami Koury.

– Det är en moralisk och diplomatisk seger, som stärker president Mahmoud Abbas. Många ifrågasätter hans diplomatiska strategi. De ser inga förhandlingar, bara att bosättningarna stärks hela tiden, säger han.

Samtidigt som palestinierna är nöjda med FN-resolutionen rasar den israeliska regeringen mot beslutet. Israel riktar kraftiga personangrepp mot president Barack Obama som anklagas för att ha svikit sina löften när USA inte lade in sitt veto mot FN:s krav på stopp för israeliska bosättningar på Västbanken.

Premiärminister Benjamin Netanyahu kallar resolutionen ”galen”, ”skamlig” och ”skandalös”. Den är ett ”skamligt anti-israeliskt bakhåll” som Obama och hans administration ligger bakom, säger han. Men Netanyahu hoppas på större förståelse från Donald Trump.

– Vi går in i en ny era. Och som den valde presidenten Trump sa, det kommer att hända mycket fortare än vad folk tror, säger den israeliske premiärministern.

Netanyahu säger också att Israel ska ompröva sina relationer med FN. Det kan handla både om FN-personals närvaro och om ekonomiska bidrag till FN. Han har dessutom kallat hem Israels ambassadör från Senegal och Nya Zeeland, två av de länder som låg bakom FN-resolutionen.

Även USA:s blivande president Donald Trump är besviken på beslutet:

– Gårdagens stora förlust för Israel i FN kommer att göra fredsförhandlingarna mycket svårare. Synd, men vi kommer att få det gjort ändå, skriver han på Twitter.

The big loss yesterday for Israel in the United Nations will make it much harder to negotiate peace.Too bad, but we will get it done anyway!