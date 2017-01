Flyktingläger i Nigeria bombat – över 100 döda

Över 100 personer uppges ha dödats i samband med att ett flyktingläger i Rann i Nigeria, i närheten av gränsen till Kamerun, bombats.

Nyhetsbyrån AP, som hänvisar till uppgifter från en nigeriansk tjänsteman, uppger att bombningen genomfördes av misstag. Det egentliga målet ska ha varit den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram.

