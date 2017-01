Sent på fredagen skrev Donald Trump under en verkställande order om att införa flyktingstopp. Allt flyktingmottagande stoppas i 120 dagar – och sju länder i Afrika och Mellanöstern får visumstopp:

Syrien, Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan och Jemen.

Detta har skapat kaos och panik i USA och runtom i världen. Flera personer hålls kvar på flygplatser och får inta ta sig därifrån rapporterar flera medier.

Bland annat hålls två irakier på Kennedy International Airport i New York.

Advokater har nu tagit sig an deras fall – och stämmer Donald Trump och USA:s regering, skriver CNN.

De två irakierna greps när de anlände New York på fredagen. De ska ha blivit garanterade visum i landet.

Enligt New York Times är en av de gripna Hameed Khalid Darweesh – som har jobbat för USA:s regering i Irak i tio år. Den andre, Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi, ska ha kommit till USA för att ansluta sig till sin fru och son i landet.

The first two refugees kept out of America by President Trump's order are Iraqis who helped US troops survive during the war.

Advokaterna uppges ha nekats träffa sina klienter.

Immigrationsadvokater säger nu att otaliga personer hålls i förvar olagligt, skriver Reuters. Få vet vad de nya reglerna egentligen innebär – och hundratals passagerare befann sig också i luften på väg till USA när den verkställande ordern skrevs under.

Samtidigt har en hel familj på väg från Kairo i Egypten stoppats på flygplatsen – och nekats att flyga till USA. Det ska röra sig om ett gift par och deras två barn som nekats komma ombord på ett Egyptair-flyg till New York, skriver AFP.

Enligt Reuters nekades ytterligare en irakier och en person från Jemen att komma ombord. De dirigerades i stället om till plan tillbaka till sina hemland – trots giltiga visum i USA, säger källor vid flygplatsen till Reuters.

Även personer med greencard i USA har stoppats och förhörts i flera timmar på flygplatser. Och personer med dubbla kanadensiska och iranska medborgarskap nekades gå ombord plan från Kanada till USA, skriver Reuters.

– Det här är folk som kommer in lagligt. De har jobb här och de har fordon här, säger immigrationsadvokaten Mana Yegani till nyhetsbyrån.

Hon fortsätter:

– Bara för att Trump skrev under något klockan sex på kvällen har saker kraschat. Det är skrämmande.

Ett av de länder som drabbas av USA:s nya regler är Iran – som lovar att ge igen med samma mynt. Landet har kallat visumstoppet för "en öppen skymf mot den muslimska världen och den iranska nationen".

Enligt statlig media ska nu Iran vidta "lämpliga konsulära, rättsliga och politiska åtgärder", rapporterar The Guardian.

Svenska UD hänvisar till USA:s ambassad om man har frågor om resor från Sverige till USA.

– När det handlar om nya visumregler måste man i första hand vända sig till det land man ska resa till, i det här fallet till de amerikanska myndigheterna, säger Catarina Axelsson vid UD:s presstjänst.

Get used to it. @POTUS is a man of action and impact.

Promises made, promises kept.

Shock to the system.

And he's just getting started https://t.co/AoUsZWClXt