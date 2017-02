– Man kunde hitta henne via appen ”Find my Iphone” och se var hon befann sig, säger Simon Wormö vid polisen i Västerbotten till Västerbottens-Kuriren .

Det var vid lunchtid på lördagen som den 15-åriga flickan gick vilse i skogen runt Grössjön utanför Umeå.

Flickan hittades tack vare appen "Hitta min Iphone".

Hon ringde sin pappa som genast åkte ut och letade efter henne med skoter. Men efter flera timmars resultatlöst sökande kontaktade han till slut polisen vid halvsextiden på kvällen.

”Det gick ganska snabbt”

Där kunde den moderna tekniken snabbt ge en fingervisning.

Flickan hade appen "Hitta min Iphone" nedladdad i telefonen och via den fick polisen exakta koordinatorer till platsen där flickan befann sig.

– Polisen kunde sedan lokalisera henne vid 18.30-tiden, det gick ganska snabbt. Man kunde hitta henne via appen ”Find my Iphone”. Via den kunde man se vart hon befann sig, säger Simon Wormö, RLC-befäl vid polisen, till VK.

Flickan var nedkyld men utom fara och blev hemskjutsad av polisen.