Under vintern tar SL varje dag emot över 300 000 människor som kliver på pendeltågen runtom i Stockholmsområdet.

När ombyggnader och utbyggnader görs kommer hundratusentals resenärer att påverkas.

– Det är många avstängningar i år, konstaterar Christian Hoffmann, som är presskommunikatör på SL.

Hittills har resenärerna märkt av prishöjningar och från och med februari blir det dyrare att tjuvåka.

"Stökigt i SL-trafiken"

– Bitvis kommer det att vara stökigt i SL-trafiken på sina håll. När det är klart ska det komma resenärerna till gagn så att det blir en mindre störningskänslig kollektivtrafik.

Ersättningsbussar sätts in, men för många blir det längre pendlingstid och resan till jobbet kan bli mycket längre under lång tid. Kårstalinjen på Roslagsbanan har slutat gå och öppnar inte igen förrän i augusti.

– Vi håller på att bygga ut Roslagsbanan till dubbelspår, nya stationer och gör även bubbeldämpande åtgärder, säger Christian Hoffmann.

Det kommer att bli många förbättringar.

– Citybanan kommer att ge en massa nya resemöjligheter inne i stan med två helt nya stationer.

Citybanan

• Premiär den 10 juli. I innerstaden blir det två nya pendeltågsstationer under jord, Station City och Station Odenplan. Under det att de nya stationerna kopplas in, mellan den 29 juni och 10 juli, stängs pendeltrafiken mellan Älvsjö och Stockholm central. Redan under påskhelgen är Älvsjö-Solna avstängt.

Mälarbanan

• Det ska bli fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Avstängningar görs 2-7 juni, Spånga-Barkarby. 7 juli-17 juli Karlberg-Barkarby. 17 juli-14 augusti, Spånga- Barkarby. Allhelgonahelgen, Karlberg-Barkarby. Bygget ska vara klart 2025.

Roslagsbanan

• Kårstalinjen har stängts och ersättningsbussar kör olika linjer fram till den 19 augusti. Därefter stängs Österskärslinjen 19 augusti-9 december. 23 juni-19 augusti rullar enbart tågen på Näsbyparkslinjen. Banan ska stå färdig 2021.

Tvärbanan

• Alvik-Solna är avstängd 26 juni-30 juli. Alvik-Hammarby sjöstad är avstängd 25 mars-1 oktober. Syftet är att få till en spårväg hela vägen mellan Solna och Hammarby sjöstad utan byten i Alvik. Framåt hösten öppnas spåren mellan Hammarby sjöstad och Sickla som utvecklas till en framtida knutpunkt för tunnelbana, tvärbana och Saltsjöbanan.

Saltsjöbanan

• Avstängd 26 juli-17 september. Då är det ersättningsbussar som gäller.

Tunnelbanan

• Den röda linjen mellan T-centralen och Slussen stängs av 15 jul-25 juli. Annars klarar sig t-banan från planerade störningsmoment under 2017.

Lidingöbanan, Nockebybanan och Spårväg City

• Inga planerade avstängningar.