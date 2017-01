Skottlossning på flygplats i Florida

Uppgifterna varierar efter skottlossningen på flygplatsen i Fort Lauderdale, Florida. Men alla är överens om att flera personer skadats – och dött.

Sky News, som citerar källor, skriver att nio personer ska ha skadats och att den misstänkte gärningspersonen är död.

NBC News å sin sida uppger, med hänvisning till polisen, att den döda personen är ett av nio skjutna offer, och att gärningsmannen själv är gripen.

CNBC uppger att tre personer har dödats i skottlossningen.

Polisen säger till CNN att "flera" personer dödats. Det ska röra sig om en ensam skytt, som enligt flera medier är tagen i förvar.

BREAKING: 3 people dead after shooting at Ft Lauderdale Airport, federal officials tell @NBCNews; shooter in custody https://t.co/ADiUgCQQAL — CNBC (@CNBC) 6 januari 2017

Sköt vid bagageutlämningen

Motivet bakom skjutningen är oklart, enligt polisen. Attacken inträffade vid bagageutlämningen vid terminal 2 på flygplatsen.

"Det är en pågående incident i terminal 2, vid bagageutlämningen", skriver flygplatsen via Twitter.

FBI uppger för CNBC att de följer ärendet och är i tät kontakt med lokala myndigheter.

Sky Sources: a gunman has died and nine people have been injured in a shooting at Fort Lauderdale airport in Florida — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 6 januari 2017

Ari Fleischer, tidigare pressekreterare på Vita huset, är en av personerna som befinner sig på flygplatsen.

"Jag är på Fort Lauderdale-flygplatsen. Skott har avlossats. Alla springer", skriver han på Twitter och fortsätter:

"Polisen säger att det är en skytt och fem offer."

DEVELOPING: Shots fired at Fort Lauderdale International Airport, reports say https://t.co/J54RiABFFl pic.twitter.com/osO42fVCSO — CBS News (@CBSNews) 6 januari 2017