Det var i förra veckan som det stod klart att Donald Trump inför ett inresestopp från sju länder med muslimsk majoritetsbefolkning.

Beslutet ledde till massiva protester och nu har det tillfälligt upphävts efter ett beslut av en federal domare i Seattle i delstaten Washington.

Via Twitter skriver Trump på lördagen:

"När ett land inte längre kan säga vem som kan, och vem som inte kan, komma in och ut, speciellt av säkerhetsskäl – stort problem!"

When a country is no longer able to say who can, and who cannot , come in & out, especially for reasons of safety &.security - big trouble!