Flera explosioner i Bagdad

De två bomberna uppges ha detonerat i centrala Bagdad. Enligt al-Jazeera på en marknad i det välbesökta Al-Sinek-området.

Flera personer har dött och skadats och siffran befaras stiga.

Sky News skriver, med hänvisning till vårdpersonal och polis, att minst 21 personer har dött och över 40 personer har skadats.

