Det var i september 2016 som filmskaparen Ami Horowitz gästade ett program på Fox News.

Där berättar han om hur han nyligen besökt Sverige för att undersöka det han beskriver som no-go-zoner dit polisen inte vågar sig in och där svensk lag inte gäller.

Horowitz säger att han först inte trodde att det fanns no-go-zoner - men att han blev bestört av den verklighet som han mötte.

– Poliser som jag pratade med sa att de för fem år sedan upplevde brott med skjutvapen en eller två gånger i månaden, nu sker det varje dag, säger Ami Horowitz i inslaget.

"Sverige har blivit våldtäkts-huvudstad"

Han beskriver hur han besöker en förort i Stockholm med ett filmteam för att göra reportaget och att han då blev attackerad och misshandlad av fem personer. Enligt programledaren handlar det om islamiska ligister.

– De hoppade på mig och slog mig ganska illa, polisen sa att man aldrig skulle hitta gärningsmännen, säger Horowitz.

Han menar att man från svenska myndigheters sida har gjort allt för att dölja brottsligheten och etniciteten av gärningsmännen.

– Sverige har blivit våldtäkts-huvudstad i Europa, säger Horowitz i inslaget.

Under natten till söndagen uppmärksammades Horowitz senaste inslag i Fox News. I ett tal i Florida kritiserade Donald Trump Sverige för en generös migrationspolitik. Presidenten twittrade sent under söndagen att han i talet hänvisade till en dokumentär som Fox News rapporterade om dagen innan, gjord av filmskaparen Ami Horovitz.