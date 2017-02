Donald Trump nämde Sverige under sitt tal i Florida under lördagen.

Riktade fråga till Sverige

Under valrörelsen i höstas riktade Donald Trump en fråga direkt till Sverige. Det var efter en debatt mellan de republikanska presidentkandidaterna som Expressens reporter försökte ställa frågor till honom.

Då kontrade Trump själv med en motfråga:

– Hur går de med de radikala som kommer till Sverige, sa han innan han vände ryggen mot kamerorna och gick.

LÄS MER: Donald Trumps nya sving mot Sverige

"Flög inte tillbaka till Sverige"

Donald Trump har flera gånger tagit upp Sverige när han vill göra en poäng kopplad till islam och muslimer.

– Jag älskar muslimer. Vi kunde säga att det inte finns några problem med muslimer. Det finns inga problem. Det finns inget alls. De raserade inte World Trade Center. Så vitt jag vet så flög inte människorna som attackerade World Trade Center tillbaka till Sverige, sa han till CBS News i slutet av september förra året, innan han blev vald till president.

"IS har inget huvudfäste i Sverige"

Förra året samlande Washington post ihop ett antal uttalande som Donald Trump gjort om Sverige. Ett av dem är taget från Fox-programmet "On the record".

– IS har inte direkt sitt huvudsäte mitt i Sverige, säger han i intervjun.

Hävdade att han kom från Karlstad

I Donald Trumps bok "The Art of the deal" från 1987 hävdade presidenten att han hade svenska rötter och att han närmare bestämt kom från värmländska Karlstad.

Dock erkände Trump ett par år senare att det inte stämde, utan att han i stället har rötter i Kallstadt i Bad Dürkheim, Tyskland.

LÄS MER: Därför låtsades Trump vara värmlänning

"Mycket god syn på Sverige"

I november talade statsminister Stefan Löfven i telefon med den då tillträdande presidenten Donald Trump. Under samtalet uttryckte Donald Trump, enligt regeringen, en mycket positiv syn på Sverige och såg alla möjligheter till fortsatt samarbete.

LÄS MER: Stefan Löfven har pratat med Trump