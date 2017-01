Det var på tisdagen som en bomb exploderade i Kandahar i Afghanistan. Minst fem personer dödades och 14 skadades i attacken, enligt lokala myndigheter, rapporterar CNN.

En av de skadade var Förenade Arabemiratens ambassadör i Afghanistan och guvernören i Kandahar-provinsen, skriver CNN.

Nu bekräftar Förenade Arabemiraten att fem av landets diplomater dödades i bombningen, uppger BBC.

#BREAKING Five UAE officials among dead in Kandahar bombing: state media