De uppgifter som framkommit under avlyssningen har väckt misstankar om att Manafort uppmuntrat Ryssland att hjälpa till med presidentvalskampanjen.

En utredning kring Rysslands koppling till Donald Trump och den amerikanska presidentvalskampanjen har länge pågått. I maj utsågs den förre FBI-chefen Robert Mueller till särskild åklagare för att utreda just den ryska regimens inblandning.

I maj utsågs den förre FBI-chefen Robert Mueller till särskild åklagare för att utreda den ryska regimens inblandning i det amerikanska presidentvalet. Foto: POLARIS

Källor: FBI avlyssnade Trumps kampanjledare Paul Manafort

Det har nu kommit fram uppgifter om att Trumps tidigare kampanjledare, Paul Manafort, har avlyssnats av FBI både under och efter valet. Det uppger flera källor för CNN. Snokandet ska ha pågått en bit in på 2017, under en period då Manafort hade flera möten med Trump.

Enligt CNN ska det röra sig om elektronisk avlyssning. Den information som kommit framunder avlyssningen har väckt misstankar om att Manafort uppmuntrat Ryssland att blanda sig i den amerikanska presidentvalskampanjen. Utredarna ska även ha sagt till Manafort att de planerade att åtala honom för hans Rysslandskontakter.

Redan 2014 ska en hemlig domstolsorder ha utfärdats som gav FBI tillstånd att avlyssna Manafort. Övervakningen av honom avbröts dock någon gång under förra året i brist på bevis men återupptogs i samband med att FBI började utreda Trump-kampanjens kontakter med den ryska regimen senare under 2016.

Manafort uppges ha haft flera kontakter med Ryssland under valkampanjen. Foto: CAROLYN KASTER / AP/ TT

Manafort hade kontakt med flera framstående ryssar under valet

Exakt när FBI började intressera sig för Manafort igen och avlyssna honom är oklart. Utredarnas intresse för honom ska dock ha stärkts under förra hösten i samband med att FBI kom över avlyssnade samtal mellan den tidigare kampanjchefen och flera framstående ryssar samt samtal ryssar emellan. Med anledning av detta ska FBI tidigare i år ha sökt igenom en förrådsanläggning som tillhör Manafort. Det är dock oklart om det gjordes några intressanta fynd i samband med det tillslaget, rapporterar CNN.

Samtalen mellan Manafort och Trump ska ha fortsatt även efter det att han tillträdde som president och ett bra tag efter att det blev känt att den tidigare kampanjledaren utreddes av FBI. Samtalen mellan de två ska ha fortsatt ända tills Trumps och Manaforts advokater insisterade på att de skulle upphöra.

Även Trump har tidigare hävdat att han avlyssnades av Obamaadministrationen.

"Fruktansvärt. Fick precis veta att Obama avlyssnade min telefon i Trump Tower precis innan jag vann valet," skrev han tidigare i år på Twitter.

Barack Obama gick dock ut direkt och nekade till anklagelsen.

– Han har aldrig gett order om övervakning av någon amerikansk medborgare, säger Obamas talesperson till AFP.

Kontakterna mellan Trump och Manafort ska ha fortsatt långt efter det att Manafort lämnat sin roll som kampanjchef – och efter det att det stod klart att han utreddes av FBI. Foto: ANDREW GOMBERT / EPA / TT

Manafort nekar till "medvetna" Rysslandskontakter

Varken Vita huset eller Manaforts talesperson har velat kommentera de nya uppgifterna. Manafort har dock tidigare sagt att aldrig "medvetet" kommunicerat med den ryska underrättelsetjänsten. Han säger sig inte heller ha uppmuntrat Ryssland att lägga sig i den amerikanska presidentvalskampanjen.

FBI slog till mot Manaforts bostad – beslagtog dokument

I somras slog även FBI till mot Manaforts bostad. Helt utan förvarning, i gryningen, medan Manafort fortfarande låg och sov, tog de sig in i hans hem i Alexandria strax utanför Washington genom att bryta upp låset tills hans dörr. De tog med sig dokument och annat material från hans bostad. Det beslagtagna materialet överlämnades till den särskilde åklagaren Robert Muellers utredning, enligt Washington Post.

