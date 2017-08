Flygplatserna i Houston är stängda och den stora motorvägen I-10 har svämmat över. Men till slut, via småvägar når vi staden. Träd som vräkts upp med rötterna ligger över trottoaren. Vattnet forsar fram, alldeles för stora mängder för att hinna sjunka undan. Överallt blinkar sirener. Trots gummistövlar och regnkläder letar det blöta sig in. Under kragen, ner för ryggen.

Det är då vi möter Nora Garcia. Hon är 23 år, gravid i andra månaden och går barfota genom staden med sin 3-åriga son Antonio på armen.

Det är två dagar sedan hon tvingades fly från sitt hem med båt.

Nora Garcia, hennes sambo Nathaniel och Noras två söner på katastrofcentret. Foto: / Anders Ahlgren

Kom till katastrofcenter i Houston, Texas

Sent i natt svensk tid kom hon och hennes sambo Nathaniel och parets två söner fram till katastrofcentret på George R. Brown Center mitt i Houston.

Någon sveper handdukar runt barnen. Uppmanar Nora att dricka något varmt. Säger till dem att ställa sig i kön för barnkläder och sen försöka vila litegrann. Vi följer med dem in, går förbi hundratals, kanske tusentals människor i samma desperata situation. Blöta, kalla. Människor som förlorat allt.

Nora har satt sig vid ett av borden. Barnen har fått kakor och äppeljuice. Och de har slutat huttra. Allt blir bra, säger hon. Men när hon ska börja berätta om de senaste dagarna vet hon inte ens vilken dag det är.

– Måndag, frågar hon. Då måste det varit två dagar sedan.

Nora Garcia och hennes familj. Foto: / Anders Ahlgren

Nora: "Trodde att vi var säkra"

De försökte stanna kvar i huset. Tänkte att det nog inte skulle bli så farligt. Men när vattnet forsade över tröskeln packade de det viktigaste och körde hem till hennes morbror.

När vattnet började stiga även där åkte de vidare till hennes andra morbror. Hans hus ligger högre och har en övervåning.

– Vi gick och la oss och trodde att vi var säkra, men på morgonen var det vatten på hela nedervåningen, säger hon.

Nora Garcia bär en av sina söner insvept i en handduk som de fick på centret. Foto: / Anders Ahlgren

På nyheterna talade de om alligatorer som synts långt uppe bland husen, just i det området. Telefonerna hade slutat fungera och morbroderns bil hade aldrig klarat de höga vattennivåerna så Nathaniel gav sig ut för att försöka hitta hjälp.

– Jag var tvungen att simma, säger han. Hela vägen ut till utkanten av vårt område där jag hörde att det skulle finnas båtar.

Bild från en gata i Houston, 28 augusti. Foto: DAVID J. PHILLIP / AP TT NYHETSBYRÅN

Alla fick inte plats i båten

Vid ett tillfälle var strömmarna så starka att han var tvungen att hålla fast sig vid en stoppskylt för att inte svepas med.

När båten till slut kom fick alla inte plats. Kvinnor och barn först, meddelade räddningspersonalen. Nathaniel fick vänta tills nästa båt och Nora tvingades åka själv med barnen.

– Jag var så orolig eftersom barnen inte kan simma, jag visste inte om båten skulle hålla eller välta i blåsten. Allt jag kunde tänka på var pojkarna och att det var över vattenytan, säger hon.

Nora och barnen fördes till en butik och vidare till en kyrka där de kunde återförenas med Nathaniel. Sen vidare igen med lastbil till en stor möbelbutik som hastig förvandlats till en överlevnadscenter.

– Ägaren gav oss madrasser att sova på och mat. De gjorde allt de kunde för oss, säger hon.

Nora är gravid – behövde träffa en läkare

Men Nora behövde träffa en läkare.

– Jag vet inte hur många gånger jag kräktes. Alla lukter som blir värre när man är gravid och så stressen i min kropp. Jag kände hur mina nerver skakade och har inte kunnat sova.

Katastrofcentret i Houston, Texas. Foto: / Anders Ahlgren

Hon säger att hon känner sig okej nu och att pojkarna verkar ta det förhållandevis bra.

– De grät en massa i början speciellt när vi skulle få med dem på båten. Men de har inte haft så mycket panik som vi trodde att de skulle ha. De förstår nog inte vad som händer mer än att vi flyttat runt en massa.

Vet du nånting om hur ert hus klarat sig?

– Det var kanske en halvmeter vatten när vi lämnade det så det är nog förstört. Men det är okej, vi har varandra. Vi har våra liv. Just nu är våra barn är det enda som räknas.