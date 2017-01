Minst 73 dödsfall kan härledas till den senaste tidens köldknäpp i Europa, skriver nyhetsbyrån AP.

Delar av kontinenten har fått se riktigt extremväder – på håll med rekordlåga temperaturer. Bland annat Polen, Bulgarien, Rumänien och Grekland har drabbats.

Och de som är i den värsta riskzonen är de redan utsatta: hemlösa och flyktingar.

I Grekland har flottan skickat ett skepp till Lesbos, en ö omskriven för sina flyktingläger, som nu får agera tillfällig bostad för runt 500 migranter. Situationen i tält utan värme har beskrivit som "inhuman".

Grekiska räddningsstyrkor har fått rycka ut med helikopter för att hämta familjer som fastnat på grund av snöfall på turistön Skopelos. Torsdagen var den femte dagen med kraftigt snöfall i Grekland och hela byar har isolerats till följd av snömängderna.

På ön Skopelos ska det ha varit mer än en meters snödjup. Både öar och byar har i många fall förlorat tillgång till elektricitet, vatten och telefon i Grekland.

Good that @tsipras_eu decided to immediately send Navy Ship to #Lesbos to host all #refugees in freezing cold. More action needed! pic.twitter.com/xBxkeH6QuV