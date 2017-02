Extremväder stänger amerikanska skolor

Under torsdagen kommer vinterstormen Niko att slå till med full kraft mot den amerikanska nordostkusten. Varningar har utfärdats i stora delar av regionen, från New England i norr till Baltimore i söder, rapporterar Weather.com.

Snömängder på uppemot 30 centimeter snö väntas, där kustområdena befaras drabbas värst.

På Twitter har New York Citys borgmästare Bill de Blasio gått ut och meddelat att stadens skolor kommer att hålla stängt under torsdagen med anledning av väderprognosen.

Due to expected significant snowfall all @NYCSchools will be CLOSED tomorrow, Feb 9.