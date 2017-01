Den prestigefyllda tävlingen Årets bild meddelade på tisdagseftermiddagen vilka fotografer som är nominerade till de sammanlagt 13 olika klasserna i den största tävlingen i Sverige för professionella fotografer

Och det är ett strålande facit för Expressens bildjournalistik.

Av sammanlagt 26 nominerade fotografer arbetar fyra regelbundet för Expressen – Meli Petersson Ellafi, Axel Öberg, Lisa Mattisson och Niclas Hammarström.

Meli Petersson Ellafi har under förra året gjort flera stora och uppmärksammade jobb för Expressen – bland annat besökte hon flyktinglägret Idomeni på gränsen mellan Grekland, Makedonien under flera dagar i mars och en dryg månad senare ett flyktingläger i Turkiet. Tillsammans med reportern Federico Moreno gjorde hon även reportaget ”Almgården i Malmö – Rosengårds bortglömda granne” och hon var en av fotograferna som arbetade med Exopressens prisade publicering ”Utanförskapet inifrån”.

– Jag vill få folk att känna genom mina bilder och få förståelse för andra människor och deras livssituationer, säger Meli Petersson Ellafi.

Meli Petersson Ellafis bild på Jihan, 6, från Suruc, Turkiets största flyktingläger. Foto: Meli Petersson Ellafi

Betonar vikten av kvinnliga fotografer

Hon anser att bildjournalistiken är extra viktig i dag då klyftorna i samhället ökar, vilket leder till att människor lever allt mer åtskilda liv.

– Jag kan få människor att förstå och känna mer med bilder. Samtidigt kan en bild vara ett bevis, det blir mer trovärdigt då, säger Meli Petersson Ellafi.

Lisa Mattisson betonar vikten av att även kvinnliga fotografer lyfts fram då kvinnor ofta väljer att porträttera människor på andra sätt än manliga fotografer.

– Expressen gav mig möjligheten att åka till Libanon och utgå därifrån i två månader. Att skapa de möjligheterna och träna upp kvinnor att jobba i miljöer som är traditionellt manliga är väldigt viktigt, säger hon.

Och fortsätter:

– Vilka bilder man ser har att göra med det, så det finns en stor poäng med att kvinnor tar plats i bildjournalistiken.

Att vara öppet homosexuell i Libanon är lite lättare än i övriga arabvärlden. Men man kan fortfarande dömas till fängelse för sex som "strider mot naturen". "Polisen kan slå dig och behandla dig som en hora", säger lesbiska Evy, 26, i reportaget som Lisa Mattisson fotograferade.. Foto: Lisa Mattisson

Lisa Mattisson arbetade under året också på hemmaplan – tillsammans med reportern Johanna Karlsson reste hon runt i Sverige och porträtterade hur poliskrisen slår runtom i landet.

Även Niclas Hammarström och Axel Öberg är nominerade.

Bevakade USA-valet

Niclas Hammarström rekryterades till Expressen i höstas och har sedan dess bland annat gjort stora bildreportage från Mosul i Irak och mexikanska Acapulco.

Niclas Hammarströms bild på tung svart rök som ligger över staden al-Qayyarah som befrias från IS i september. Foto: Ham Wright / ham

Axel Öberg är en mångårig Expressenfotograf som utgår från New York och under 2016 framför allt gjort en lång rad bildreportage i samband med Expressens bevakning av USA-valet. Så sent som i helgen bevakade han även installationen av Donald Trump som ny president för USA.

Axel Öbergs bild på Hannah Grisham under ett reportage om vapendebatten i USA. Foto: Axel Öberg

Årets bild-vinnarna presenteras vid en gala i Linköping 11 mars i år.

