En explosion ska ha inträffat nära en domstolsbyggnad i Izmir i västra Turkiet. CNN Türk rapporterar att flera ambulanser han skickats till området och att tre personer ska vara skadade.

Enligt den privata nyhetsbyrån Dogan ska explosionen ha inträffat i närheten av en ingång på en domstolsbyggnad som används av advokater och annan domstolspersonal.

Nyhetsbyrån skriver även att explosionen ska vara orsakad av en bomb.

