Explosion på kärnkraftverk – flera skadade

Explosionen ska enligt den franska tidningen Le Figaro ha inträffat på kärnkraftverket Flamanville vid klockan 10 på förmiddagen. Kraftverket ligger i nordvästra Frankrike nära Engelska kanalen.

Räddningstjänst ska finnas på plats med flera enheter. Enligt räddningstjänsten ska man ha hört en explosion inifrån kärnkraftverket, branden ska ha startat inne i kraftverket men utanför kärnkraftszonen.

#BREAKING Explosion at French nuclear plant, no contamination risk: official