EU darrar inför dagens besök av Mike Pence

Mike Pence besök i Bryssel i dag är det första för Donald Trumps nya administration. Han anländer direkt från München där han deltagit i den stora säkerhetskonferensen MSC – med bland andra Tysklands förbundskansler Angela Merkel i publiken.

På presskonferensen i Bryssel senare i eftermiddag lär vicepresidenten få svara på en hel del frågor om den nya amerikanska administrationens förhållande till Europa. Säkerligen kommer journalisterna även be om en förklaring till det som hans chef Donald Trump sa under ett möte med supportrar natten till söndag svensk tid. Inför tusentals åskådare tog han upp Sverige som ett avskräckande exempel på vad som händer om man "tar in många personer" och att "man ser problem som man aldrig sett förut":

Vicepresidenten möter på måndagsförmiddagen Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och i eftermiddag håller han presskonferens i Natohögkvarteret i Bryssel tillsammans med Jens Stoltenberg.

Den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström, som är ansvarig för frågor om handel med länder utanför EU, bland annat frihandelsavtalet med USA, säger i en intervju för Expressen att hon i dag inte har några kontakter med den amerikanska administrationen.

"En möjlighet"

– Min motsvarighet, USA:s handelsrepresentant, är ännu inte på plats. Jag förutsätter att vi kommer att mötas eller talas vid senare i vår.

Därför är dagens besök av den vicepresidenten mycket viktigt.

– Det blir en möjlighet att få ett första möte med den nya amerikanska administrationen på hög nivå. Att få större klarhet i vilken politik de vill föra och hur de ser på den transatlantiska relationen. Självklart är det också ett tillfälle för europeiska ledare att framföra våra åsikter.

Hur menar du att relationen mellan EU och USA påverkats av skiftet i Vita huset?

– Vi har självklart sett med oro på en del av de utspel som har gjorts. Det gäller till exempel inreseförbudet för sex länder, något som går rakt emot gamla amerikanska principer om öppenhet. Uttalanden om mindre engagemang i forum som NATO och WTO är också oroväckande, och signaler om protektionism. Men ännu har ledarna inte träffats, så det är för tidigt att säga något om hur relationerna utvecklas.

Hur ser dina prioriteringar ut när det gäller relationen mellan EU och USA?

– Framför allt att få bättre klarhet i vad deras ambitioner är i handelspolitiken. TTIP, handelsavtalet som vi har förhandlat med USA om i några år, ligger för närvarande i frysboxen. Vi får se när och under vilka omständigheter det kan komma att tinas upp. Argumenten för att underlätta handeln mellan EU och USA är fortfarande väldigt starka. Signalerna så här långt från Trumpadministrationen är snarare att de vill se bilaterala avtal mellan enskilda länder.