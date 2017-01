En skadad efter explosion i Manchester

En stor polisinsats pågår i ett område i manchester, efter en explosion på ett kafé. Enligt Manchester evening news har en person bekräftats skadad.

Explosionen inträffade på lördagseftermiddagen. Det ska även ha brunnit på kaféet.

Manchester evening news skriver att räddningstjänsten kämpar för att få bukt på lågorna. Den skadade personen ska ha brännskadats.

Det finns inga uppgifter om att fler personer har skadats.

Vägen vid kaféet har stängts av i samband med polis- och räddningsinsatsen.

UPDATE: service: 17,18, 52 and 53 are on diversion due to a fire, Rochdale Road has been closed between Lathbury Road and Church Lane