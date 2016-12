En rysk lysraket hittades på Gotland

Det var en privatperson som tipsade polisen om att det ligger en granat på stranden vid Hoburgen på Gotlands sydspets.

Enligt helagotland.se ska upphittaren ha beskrivit föremålet som "en gammal termos".

Föremålet ska ha legat vid vattnet en bit från den gamla livsräddningsstationen vid Hoburgen.

Polisen åkte ut till platsen på fredagen, men det var då för mörkt för att leta.

Men utifrån bilder som privatpersonen tagit på föremålet tror polisen att det handlar om enrysk lysgranat

Bilderna ska även ha analyserats av Nationella operativa avdelningen och Försvaret.

Blir tvungen att spärra av strandområdet

– Vi har skickat bilder vidare till bombgruppen. Det är ganska vanligt att det hittas gamla granater på Gotland, uppger Sylvia Oldin, vakthavande befäl vid polisens ledningscentral i Stockholm, som även för befäl över Gotland.

Polisen planerar att ha hand om pjäsen under nyårsafton eller möjligen senare om den bedömningen görs av bombgruppen. Man kan då bli tvungna att spärra av strandområdet för att spränga granaten under kontrollerade former.

Tills vidare uppmanas allmänheten att undvika den aktuella stranden.

– Om någon tar i den så kan den explodera, så vi uppmanar allmänheten från att hålla sig ifrån platsen, säger yttre polisbefälet Joakim Nordberg till SVT Öst.

I januari förra året påträffades en rysk lysraket i land vid Långflöt på Öland. Polisen bedömde den som farlig och bomgruppen skickades till platsen för att genomföra en kontrollerad sprängning.

Lysraketerna, som även kallas ubåtsrökljus, misstänks komma från olika övningar som rysk militär genomfört i Östersjön.