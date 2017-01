En person gripen för terrordådet i Istanbul

2017 fick en blodig inledning när en ensam terrorist gick till attack mot en nattklubb i Istanbul, Turkiet. 39 personer dödades i dådet.

Redan dagen därpå tog terrorgruppen IS på sig ansvaret för attacken. Men någon gärningsman kunde inte hittas. Snabbt gick polisen ut med flera bilder på en oidentifierad man som pekades ut som skytten. Dessutom hittades fingeravtryck som tillhörde gärningsmannen på nattklubben Reina.

BREAKING The moment #Reina attacker Uzbek-origin Abdulgadir Masharipov caught in police operation in #Esenyurt, in Istanbul's suburbs. pic.twitter.com/wQyfcdDqvH