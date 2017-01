En miljon människor i nätuppror mot Trump

Ett nätuppror med namnunderskrifter försöker stoppa USA:s president Donald Trumps planerade besök i Storbritannien.

Nu har man nått en miljon namnunderskrifter, skriver Sky News.

I upproret står det:

"Donald Trump bör tillåtas att komma in i Storbritannien i sin egenskap av företrädare för den amerikanska regeringen, men han bör inte uppmanas att göra ett officiellt statsbesök eftersom det skulle orsaka pinsamheter för Hennes Majestät drottningen"

The petition calling for @POTUS #Trump's state visit to the UK to

be called off has been backed by one million people pic.twitter.com/eUGTGVnTjw