Det var i måndags morse lokal tid som Kim Jong-Nam lönnmördades av vad som tros vara två kvinnliga agenter på flygplatsen i Kuala Lumpur. Kvinnorna uppges ha använt sig giftnålar eller någon form av vätska som kastades i hans ansikte.

– Den avlidne ska ha känt hur någon tog tag om hans ansikte bakifrån. Han blev yr och bad om hjälp, säger Fadzil Ahmat vid polisen i Kuala Lumpur till CNN.

Kim Jong-Nam befann sig på flygplatsen för att flyga till Macau när han attackerades. Han fördes i ambulans till sjukhus men dog på vägen dit. Hans kropp ska obduceras under onsdagen.

Den nu misstänkta kvinnan greps på en terminal för lågkostnadsfly och ska enligt polisen ha haft ett vietnamesiskt pass, skriver al-Jazeera.

Den "misstänkta kvinnan identifierades från övervakningskameran på flygplatsen och var ensam när hon greps", säger malaysisk polis i ett uttalande.

Den koreanska nyhetssajten Korea Times har publicerat bilder på en av de misstänkta kvinnorna tagna utanför flygplatsbyggnaden. Kvinnan på bilderna är klädd i en vit tröja och gråa shorts och har en väska slängd över axeln. Kvinnan fångades på film 09.26 vilket i så fall skulle vara efter mordet på Kim Jong-Nam, skriver Korea Times.

