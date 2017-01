Elizabeth jobbar igen – efter sjukdomen

Under onsdagen meddelade en talesperson för Buckingham Palace att drottningen arbetar och utför sina sedvanliga uppgifter. Foto: London News Pictures/Rex / LONDON NEWS PICTURES/REX REX FEATURES

Trots växande oro för hennes hälsa meddelas att monarken arbetar som vanligt, uppger The Independent.

LONDON. Drottning Elizabeths sjukdom har tvingat henne att ställa in flera framträdanden.

Storbritanniens drottning Elizabeth II, 90, har nu varit sjuk i en svår förkylning i två veckor. Hon tvingades ställa in den traditionsenliga tågresan till julfirandet och flögs i stället med helikopter till residenset Sandringham, där den brittiska kungafamiljen brukar samlas. Senare meddelades att drottningen ställde in samtliga offentliga framträdanden under jul och nyår. På juldagen kunde hon inte närvara vid en gudstjänst, vilket var första gången på 28 år. Samma besked kom på nyårsdagen.

Oron har vuxit

Den långa sjukdomstiden – och att hon missade två traditionsenliga kyrkobesök – har fått oron för hennes hälsa att växa.

Men under onsdagen meddelade en talesperson för Buckingham Palace att drottningen arbetar och utför sina sedvanliga uppgifter. Hon delade under onsdagen dessutom ut en utmärkelse till en av sina anställda, uppger The Independent.

– Hon fortsätter att återhämta sig och tar itu med sina vanliga röda lådor med dokument, säger en talesperson till tidningen.

Hon uppges också ha skickat kondoleanser till Turkiets president efter nattklubbsattacken i Istanbul.

Dottern kommenterade

Däremot har drottningen ännu inte synts i det offentliga sedan före jul, då både hon och maken prins Philip insjuknade. Enligt Daily Express finns inga bilder på drottningen sedan 9 december.

På nyårsdagen lämnade dotter prinsessan Anne en kort kommentar kring hur hennes mor mår.

– Bättre, sa hon då enligt Daily Express.

Drottning Elizabeth II är den längst regerande nu levande monarken med sina 64 år på tronen. Hon har tidigare meddelat att hon under 2017 kommer att trappa ned med sitt arbete och lämna över flera uppdrag som beskyddare för organisationer.