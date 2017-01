Allt flyktingmottagande stoppas i 120 dagar. För flyktingar från Syrien gäller stoppet tills vidare. Syriska medborgare ska inte heller kunna få visum för inresa till USA. Ytterligare sex länder – Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan och Jemen – drabbas av visumstoppet. För dem gäller i 90 dagar. Så löd president Donald Trumps order. Beslutet möttes av kraftiga protester och natten mot söndag upphävde en federal domstol i New York delar av Trumps order.

På söndagen kom även besked från USA:s säkerhetsdepartement, Homeland Security. Därifrån meddelar man att de kommer att följa domstolsbeslutet och inte deportera resenärer.

"Homeland security kommer att lyda domstolens order; troget upprätthålla våra lagar om invandring och fullfölja presidentens exekutiva order att försäkra det amerikanska folket att de som släpps in i USA inte utgör något hot", sa departementet i ett uttalande, enligt CNN.

I samband med att beslutet togs hade Homeland security nekat 109 personer inträde i USA. Departementet vill dock inte kommentera hur många av dem som redan skickats hem igen och hur många som då fortfarande hölls kvar.

Den tidigare presidentkandidaten Hilary Clinton var en av dem som gick ut för att visa sitt stöd för domstolsbeslutet – och sitt missnöje med Trumps flyktingstopp på Twitter.

"Jag står enad med människorna i hela landet i kväll för att försvara våra värderingar och vår konstitution. Det här är inte vi", skrev hon.

I stand with the people gathered across the country tonight defending our values & our Constitution. This is not who we are.