USA:s president Donald Trump gick under valkampanjen ofta till attack mot "etablissemanget" i Washington.

Men en lika stor del av kampanjen, och ett av hans första budskap som kandidat, handlade om löftet gällande tuffare tag på migrationsområdet.

Nu ser det ut som att löftena är på väg att infrias.

Enligt CNN, som hänvisar till källor från Vita huset, kommer Trump under onsdagen att skriva under en exekutiv order som gör att statliga medel sätts av till byggandet av en mur vid gränsen mot Mexiko.

Några detaljer gällande summor och annan information om byggnationen är ännu inte känt, men under tisdagskvällen, lokal tid, twittrade Trump själv ut att muren kommer att byggas.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!