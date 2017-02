Donald Trumps hot efter alla läckorna

Avlyssnade samtal och samtalslistor har visat att personer i Donald Trumps valkampanj hade upprepade kontakter med rysk underrättelsetjänst året innan valet, enligt New York Times och flera andra medier.

Förutom personer inom kampanjen ska även andra Trump-medarbetare ha haft ryska kontakter, samtidigt som medlemmar i den ryska regeringen ska ha deltagit från den ryska sidan.

Kommunikationen ska ha snappats upp av amerikansk underrättelsetjänst och upptäckten gjorde att underrättelsetjänsterna inledde en utredning. Utredarna har dock inte kunnat komma fram till vad syftet med kontakterna var.

Donald Trump väntade inte länge med att utrycka sin kritik mot anklagelserna. Han kallade bland annat uppgifterna för "nonsens" och att det hela bara "ett försök mörka alla misstag som gjordes av Hillary Clintons förlorande kampanj".

"Den verkliga skandalen är att hemliga uppgifter olagligen ges ut som godis av 'underrättelsetjänster'. Väldigt oamerikanskt", skrev han på Twitter,

På torsdagen riktade han ytterligare en känga mot den amerikanska underrättelsetjänsten via Twitter – och pekade även ett varningens finger mot de personer inom underrättelsetjänsten som läckt information.

"Strålkastaren har tillslut riktats mot de ynkliga personer som läckt information. De kommer att åka fast", skriver han på Twitter.

The spotlight has finally been put on the low-life leakers! They will be caught!

"Att läcka information, till och med hemligstämplad information, har länge varit ett problem i Washington. Misslyckade @nytimes (och andra medier) måste be om ursäkt!", twittrar han vidare.

Leaking, and even illegal classified leaking, has been a big problem in Washington for years. Failing @nytimes (and others) must apologize!